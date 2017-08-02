Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir'in maçında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'ndeki Club Brugge maçını izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi.



Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.



ERDOĞAN DA GELDİ



Medipol Başakşehir için tarihi önem taşıyan bu karşılaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Protokol tribününe giriş yapan Erdoğan, kendisine el uzatan taraftarlara karşılık verdi.