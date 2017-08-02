  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. 02 Ağustos 2017 22:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir'in maçında

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başakşehir ile Club Brugge maçını tribünden takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Başakşehir'in maçında
A+ A-

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Medipol Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'ndeki Club Brugge maçını izlemek için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'na geldi.

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme turu rövanş maçında Medipol Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda Belçika ekibi Club Brugge'ü konuk etti.

ERDOĞAN DA GELDİ

Medipol Başakşehir için tarihi önem taşıyan bu karşılaşmaya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geldi. Protokol tribününe giriş yapan Erdoğan, kendisine el uzatan taraftarlara karşılık verdi.

Sabah

club brugge , Cumhurbaşkanı Erdoğan , başakşehir , erdoğan
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM