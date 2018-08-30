Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta ilginç anlar

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanşında Salzburg ile Kızılyıldız’ın karşı karşıya geldiği mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetti. İlk maçta evinde golsüz berabere kalan Sırp ekibi Kızılyıldız, rövanşta Salzburg ile 2-0 geriden gelip 2-2 berabere kalarak 1992 yılından bu yana ilk kez Şampiyonlar Ligi’nde gruplara kaldı.

Karşılaşmanın son düdüğü ile birlikte Red Bull Arena’da muhteşem bir kutlama vardı. Yıllar sonra Şampiyonlar Ligi hasretine son veren Kızılyıldız taraftarları adeta kendinden geçti. Güvenliği aşarak sahaya giren yaklaşık 10 bin seyirci unutulmaz geceden evlerine güzel bir hatırayla dönmek için futbolcuların üzerlerindeki formalara göz dikti.

Saha içinde çılgınca bir sevinç yaşayan taraflarlar yakaladıkları futbolcuların üstündeki formaları tek tek çıkartmaya başladı. Formaları almak için kıyasıya bir yarışa giren Sırplar ilginç görüntüler oluşturdu.