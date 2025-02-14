  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Eleştiri oklarının hedefindeki Muslera röportajı terk etti

Eleştiri oklarının hedefindeki Muslera röportajı terk etti

Eleştiri oklarının hedefindeki Muslera röportajı terk etti
Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da mağlubiyetin şoku yaşanırken sarı-kırmızılı file bekçisi Muslera maç sonunda kendisine yöneltilen bir soruya oldukça sinirlenerek röportajı terk etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AFAS Stadyumu’nda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün her şeyi kötü yaptığımız bir gün oldu" derken maç sonuna Fernando Muslera damgasını vurdu.

Karşılaşmaya dair 'Olan oldu' değerlendirmesinde bulunan tecrübeli eldiven kendisine yöneltilen bir soruya ise sinirlenere röportaj alanını terk etti.

İşte Muslera'nın açıklamaları:

"Her zaman şansınız vardır. Şimdi taraftarımızın önünde oynayacağız. Mental olarak güçlü olmamız gerekiyor. Eleştirileri yapacağız, eleştirilecek çok şey var ama olan oldu. Dersleri çıkaracağız. Zamanı gelince konuşurum demişti, şu an doğru zaman olduğunu düşünüyor mu? Kariyeriyle alakalı, performansıyla alakalı..." sorusu üzerine Muslera oldukça sinirlenirken "Futbolu, bırakmamı mı istiyorsunuz şu an benim?" diyerek röportajdan ayrıldı.

 

Etiketler Galatasaray Fernando Muslera maç sonu röportaj röportajı terk etti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Fenerbahçe, Anderlecht'i Kadıköy'de yıkıp geçti: 3-0 Fenerbahçe, Anderlecht'i Kadıköy'de yıkıp geçti: 3-0 Yunanistan'dan Türkiye sınırında ''sürpriz'' hamle! Yunanistan'dan Türkiye sınırında ''sürpriz'' hamle! İhraç edilen teğmenlerle ilgili yeni gelişme İhraç edilen teğmenlerle ilgili yeni gelişme Rize'nin Ayder yaylasında çığ paniği! Beyaz kabus böyle geldi Rize'nin Ayder yaylasında çığ paniği! Beyaz kabus böyle geldi İstanbul'da CHP'li belediyelere operasyonda 10 tutuklama İstanbul'da CHP'li belediyelere operasyonda 10 tutuklama Yakalanan ''üfürükçü''den genç çifte hakaret yağmuru! Yakalanan ''üfürükçü''den genç çifte hakaret yağmuru! Çok sayıda ilimizde okullar tatil edildi! Memurlar da izinli sayılacak... Çok sayıda ilimizde okullar tatil edildi! Memurlar da izinli sayılacak... İstanbul Üsküdar'da korku dolu gece: 2 bina boşaltıldı İstanbul Üsküdar'da korku dolu gece: 2 bina boşaltıldı TBMM bir anda karıştı: Bakan hakkında skandal iddiaları tek tek açıkladı TBMM bir anda karıştı: Bakan hakkında skandal iddiaları tek tek açıkladı Yolcular arasında kavga çıktı, Pegasus'un uçağı Antalya Havalimanı'na geri döndü Yolcular arasında kavga çıktı, Pegasus'un uçağı Antalya Havalimanı'na geri döndü
Survivor adasında büyük kava! İki kadın yarışmacı boğaz boğaza! Survivor adasında büyük kava! İki kadın yarışmacı boğaz boğaza! Kış devam ediyor... Çok sayıda ilimizde kar ve yağmur bekleniyor! Kış devam ediyor... Çok sayıda ilimizde kar ve yağmur bekleniyor! Özel Halk Otobüsü'nde korku dolu anlar: Şoför seyir halindeyken bayıldı Özel Halk Otobüsü'nde korku dolu anlar: Şoför seyir halindeyken bayıldı Sahadan çekilen Adana Demirspor'a çifte ceza Sahadan çekilen Adana Demirspor'a çifte ceza ABD savcısı başvuruyu kabul etti; Türkiye'ye iadeleri ''rötar'' yaptı! ABD savcısı başvuruyu kabul etti; Türkiye'ye iadeleri ''rötar'' yaptı! Galatasaray'a Avrupa'da AZ Alkmaar şoku! Okan Buruk geceye damgasını vurdu Galatasaray'a Avrupa'da AZ Alkmaar şoku! Okan Buruk geceye damgasını vurdu