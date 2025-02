Eleştiri oklarının hedefindeki Muslera röportajı terk etti

UEFA Avrupa Ligi'nde AZ Alkmaar'a 4-1 mağlup olan Galatasaray'da mağlubiyetin şoku yaşanırken sarı-kırmızılı file bekçisi Muslera maç sonunda kendisine yöneltilen bir soruya oldukça sinirlenerek röportajı terk etti.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında AFAS Stadyumu’nda karşılaştığı Hollanda ekibi AZ Alkmaar’a 4-1 mağlup oldu. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, AZ Alkmaar maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bugün her şeyi kötü yaptığımız bir gün oldu" derken maç sonuna Fernando Muslera damgasını vurdu.

Karşılaşmaya dair 'Olan oldu' değerlendirmesinde bulunan tecrübeli eldiven kendisine yöneltilen bir soruya ise sinirlenere röportaj alanını terk etti.

İşte Muslera'nın açıklamaları:

"Her zaman şansınız vardır. Şimdi taraftarımızın önünde oynayacağız. Mental olarak güçlü olmamız gerekiyor. Eleştirileri yapacağız, eleştirilecek çok şey var ama olan oldu. Dersleri çıkaracağız. Zamanı gelince konuşurum demişti, şu an doğru zaman olduğunu düşünüyor mu? Kariyeriyle alakalı, performansıyla alakalı..." sorusu üzerine Muslera oldukça sinirlenirken "Futbolu, bırakmamı mı istiyorsunuz şu an benim?" diyerek röportajdan ayrıldı.