Fenerbahçe 0 - 0 Dinamo Zagreb

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. maçında evinde Dinamo Zagreb'i ağırladı. Fenerbahçe seyircisinin de desteğiyle maça etkili başladı. Zagreb kalesini ablukaya alan Sarı-Lacivertliler, golü bir türlü bulamadı. 10. dakikada bu kez Dinamo gole yaklaştı. Stojanovic'in şutu takım arkadaşına çarpıp yön değiştirdi, Harun müthiş bir refleksle golü önledi.

Gol için yüklenen Fenerbahçe önce Jailson, ardından Frey ile 2 net gol pozisyonundan yararlanamadı. İlk yarının son anlarında Hasan Ali'nin ortasında Barış'tan önce araya giren Zagreb savunması golü önledi. 1 dakika sonra Skrtel kornerde kötü bir kafa vuruşu yapınca devre 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Fenerbahçe'de Valbuena'nın ortasında Frey'in kafası yine çerçeveyi bulmadı. 71'de Petkovic'in sert şutunda Harun elinden elinden kaçırdığı topu çizgide kontrol ederek golü önledi. 74'te yine Petkovic karşısında Harun kalesinde devleşirken, 1 dakika sonra Dinamo Zagreb'in Emir Dilaver ile bulduğu gol faul gerekçesiyle değer kazanmadı.

İlerleyen dakikalarda iki takımın da çabaları sonuç vermedi ve mücadele 0-0 sona erdi. Bu sonuçla Dinamo Zagreb 13, Fenerbahçe ise 8 puanla bir üst tura yükselmeyi garantiledi.



