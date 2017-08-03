Fenerbahçe 1 - 1 Sturm Graz / Maç devam ediyor

GOL! GOL! Maalesef top ağlarımıza gidiyor. Sol kanattan Roman Neustadter'in müdahalesine rağmen oyunu sürdüren Peter Zulj pasını Philipp Huspek'e çıkarıyor. Philipp Huspek, ceza alanı içinde Hasan Ali Kaldırım'dan sıyrıldıktan sonra sağ ayağıyla yerden vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

63'Sturm Graz'da da oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Fabian Schubert, Deni Alar'ın yerine oyuna giriyor.

62'Alkışlar eşliğinde Ahmethan Köse yerini Robin Van Persie'ye bırakıyor.

61'Fenerbahçe'de genç oyuncu Ahmethan Köse sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor.

59'Rakibinden topu kurtaran Nabil Dirar ceza alanı içine girmeden sağ çaprazdan şutunu çekiyor ancak top üstten auta gidiyor.

53'Charalampos Lykogiannis, çok uzak mesafaden vuruşunu yapıyor ancak farklı şekilde top üstten auta çıkıyor.

49'Deni Alar, uzak mesafeden sol ayağıyla şansını deniyor fakat top farklı şekilde üstten auta gidiyor.

46'Sturm Graz, ikinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyor. Philipp Zulechner, Thorsten Röcher'in yerine oyuna dahil oluyor.

46'İkinci yarı Sturm Graz'ın vuruşuyla başlıyor.

45'Hakem Robert Madley'in düdüğüyle ilk yarı sarı-lacivertli temsilcimiz 1-0'lık üstünlüğü ile sona eriyor.

45'İlk yarının sonuna oynanmamış süre olarak en az 1 dakika ilave ediliyor.

42'Ozan Tufan'ın hafif sol çaprazdan şutunda top farklı şekilde yandan auta gidiyor.

40'Sturm Graz, Stefan Hierlander ile sol kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Stefan Hierlander'in ön direğe ortasında kaleci Volkan Demirel çift yumrukla topu uzaklaştırıyor.

35'Nabil Dirar, sağ kanatta kalecinin önde olduğunu görüp kaleye vuruşunu yapıyor ancak istediği gibi bir vuruş olmayınca kaleci Jorg Siebenhandl rahat biçimde topa sahip oluyor.

32'Golde asisti yapan isim Mathieu Valbuena oluyor.

32'GOOOOOOLLLLLL!!!! Fenerbahçe, Nabil Dirar ile maçta öne geçiyor. Sol kanattan ceza alanı içine giren Mathieu Valbuena, Fabian Koch'tan sıyrıldıktan sonra arka direğe ortasını yapıyor. Nabil Dirar, o bölümde kafa vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturuyor.

27'Stefan Hierlander'in sağ çaprazdan ortasında Roman Neustadter topu kafayla ceza alanı dışına uzaklaştırıyor.

24'Temsilcimiz Fenerbahçe sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Mathieu Valbuena ile kullanıyor. Mathieu Valbuena'nın etkili ortasında Ozan Tufan altıpas üzerinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla kale direğinin yanından auta çıkıyor.

24'Temsilcimiz Fenerbahçe sol kanattan kazandığı serbest vuruşu Mathieu Valbuena ile kullanıyor. Mathieu Valbuena'nın etkili ortasında Ozan Tufan altıpas üzerinden kafa vuruşunu yapıyor ancak top az farkla kale direğinin yanından auta çıkıyor.

23'James Jeggo, Mathieu Valbuena'ya sol kanatta yaptığı sert faulün ardından sarı kart görüyor.

21'Alper Potuk'un pasıyla topla buluşan Josef De Souza hafif sol çaprazdan şutunu çekiyor ancak top Sturm Graz savunmasından geri dönüyor.

18'Topu önünde bulan Marvin Potzmann ceza alanı dışından sağ ayağıyla yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Volkan Demirel üzerine gelen topu rahat biçimde kontrol ediyor.

17'Mathieu Valbuena'nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Hasan Ali Kaldırım ceza alanı içine ortasını yapıyor ancak top Ahmethan Köse'nin üzerinden geçiyor.

13'Marvin Potzmann'ın sol kanattan ortasında savunmamız tehlikeyi uzaklaştırıyor.

9'Sturm Graz, Peter Zulj ile sağ kanattan köşe vuruşunu kullanıyor. Peter Zulj'un kısa pasında savunmamız araya giriyor.

5'Bu dakikaya kadar oyun yapılan karşılıklı faullerle geçildi.

1'Hakem Robert Madley'in düdüğüyle karşılaşma temsilcimiz Fenerbahçe'nin vuruşuyla başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde temsilcimiz Fenerbahçe ve Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşı karşıya geliyor.

Karşılaşmayı İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Robert Madley yönetecek. Madley’in yardımcılıklarını Constantine Hatzidakis ve Marc Perry yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Graham Scott.

İLK 11’LER;

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Nestadter, Skrtel, Hasan Ali, Ozan, Josef, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan

STURM GRAZ: Siebenhandl, Jeggo, Alar, Lykogiannis, Zulj, Huspek, Potzmann, Hierlander, Koch, Thorsten Röcher, Maresic