Fenerbahçe: 2 - Spartak Trnava: 0 ü

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'ndaki 2. maçında temsilcimiz Fenerbahçe sahasında Slovakya'nın Spartak Trnava takımı ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe kendi evi Ülker Stadyumu'nda Slovak rakibini 2-0 yenerek UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda puanını 3'e yükselti. Fenerbahçe'nin 2 golü de bu sezon sarı-lacivertli formayı giyen Slimani'den geldi. Grubun ilk maçlarında Fenerbahçe deplasmanda Dinamo Zagreb'e 4-1 yenilmiş, Spartak Trnava ise evinde Anderlecht'i 1-0 mağlup etmişti.

İLK YARI

20. dakikada Fenerbahçe'nin kullandığı kornerin devamında yaşanan karambolde topu ceza sahası içi sağ çaprazda önünde bulan Frey, kontrol ettikten sonra meşin yuvarlağı altıpasın önüne ortaladı. Burada müsait durumda bulunan Slimani'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

25. dakikada ceza sahası içinde Slimani ile verkaç yapan Ayew'in sıfırdan ortasına altıpasta iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

31. dakikada Eljif Elmas'ın ortasına penaltı noktası civarında iyi yükselen Slimani'nin kafa vuruşunda kaleci topu son anda çeldi. Atağın devamında savunma topu tehlikeli bölgenin dışına uzaklaştırdı.

İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle gitti.

Fenerbahçe: Harun Tekin, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, Hasan Ali Kaldırım, Diego Reyes, Jailson Marques, Andre Ayew, Eljif Elmas, Michael Frey, Islam Slimani

Teknik Direktör: Phillip Cocu

Spartak Trnava: Martin Chudy, Andrej Kadlec, Martin Toth, Boris Godal, Matej Oravec, Erik Jirka, Lukas Gressak, Jakub Rada, Erik Grendel, Vakhtang Chanturishvili, Marek Bakos

Teknik Direktör: Radoslav Latal

Phillip Cocu'dan 4 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Phillip Cocu, UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda Slovakya temsilcisi Spartak Trvana'yla oynadıkları maçın kadrosundan son karşılaşmaya göre 4 değişiklik yaptı.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada teknik direktör Cocu, Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a 3-0 yenildikleri müsabakaya göre 4 ismi değiştirdi.

Spartak Trvana karşısında sürpriz bir ilk 11'le takımını 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıkartan Cocu, Rize'de oynayan Şener Özbayraklı, Mehmet Topal ve Yassine Benzia yedek kulübesine otururken, Aatif Chahechouhe kadroya dahil edilmedi.

Bu isimlerin yerine Mauricio Isla, Martin Skrtel, Michael Frey ve Eljif Elmas forma giydi.

Fenerbahçe 3-5-2 dizilişiyle çıktı

Fenerbahçe, Slovak rakibi karşısında 3-5-2 dizilişiyle sahaya çıktı.

Bu sezon ilk kez bu dizilişle maça başlayan Fenerbahçe'de kalede Harun Tekin oynadı. Cocu, savunma 3'lüsünü Skrtel, Reyes ve Neustaedter'den oluştururken kanat beklerinin sağında Isla, solunda Hasan Ali Kaldırım'ı sahaya sürdü.

Orta sahanın ortasında Jailson ve Eljif Elmas oynarken, forvet arkasında Andre Ayew görev aldı. İleri uçta ise Frey ile İslam Slimani çift santrfor olarak görev yaptı.

Martin Skrtel 3 maç sonra döndü

Fenerbahçe'nin Slovak stoperi Martin Skrtel, sakatlığını atlattı ve 3 maç sonra formasını kavuştu.

Son olarak 16 Eylül'deki Atiker Konyaspor maçında forma giyen Skrtel, daha sonra ligde Beşiktaş ve Çaykur Rizespor ile Avrupa'da Dinamo Zagreb karşısında sakatlığı nedeniyle oynamamıştı.

Mauricio Isla 5 maç sonra ilk 11'de başladı

Sarı-lacivertlilerin Şilili sağ beki Mauricio Isla, 5 maç sonra sahaya ilk 11'de çıktı.

Son olarak 25 Ağustos'ta ligdeki Göztepe maçında ilk 11'de oynayan Isla, son 5 maçta formasını Şener Özbayraklı'ya kaptırmıştı. Isla, Spartak Trnava maçıyla ilk 11'deki formasını tekrar aldı.

Tribünlerin büyük bölümü doldu

Fenerbahçeli taraftarlar tribünlerin büyük bölümünü doldurdu.

Bu sezon iç sahadaki Benfica, Bursaspor, Kayserispor ve Beşiktaş maçlarında tribünlerin tamamına dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, bu karşılaşmaya da ilgi gösterdi.

Karşılaşmayı 30 binin üzerinde sarı-lacivertli taraftar takip etti.

Spartak Trnava için İstanbul'a gelen 200'e yakın Slovak taraftar ise deplasman tribününden takımlarını destekledi.

Şehitler unutulmadı

Fenerbahçeli taraftarlar, Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında şehit olan askerleri unutmadı.

Maçtan önce İstiklal Marşı'nı söyleyen taraftarlar sık sık "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" ve "Vatan sana canım feda." diye bağırdı.

Maraton Tribünün üstünde ise tüm tribünü kaplayan dev bir Türk bayrağı açıldı.