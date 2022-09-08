  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Fenerbahçe 3 puanı 90+2'de kurtardı

Fenerbahçe 3 puanı 90+2'de kurtardı

Fenerbahçe 3 puanı 90+2'de kurtardı

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup etti.

25. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Attila Szalai'nin vuruşunda top savunmadan sekerek Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Gustavo Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Buschchan tek hamlede kontrol etti.

34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Ezgjan Alioski'nin yerden şutunda kaleci Buschchan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

35. dakikada Diego Rossi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0

64. dakikada Buyalskly'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Tsygankov'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

72. dakikada Shepelev'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Buyalskiy'nin kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.

90. dakikada sol kanattan Lincoln'ün ortasında arka direkte bulunan Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışından defanstan seken topu arka direkte önünde bulan Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe dinamo kiev uefa
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Galatasaray'da Yusuf Demir gerçeği! Yabancı statüsünde
Bakan Bilgin'den EYT ve enflasyon açıklaması: Dosya dosya açarak çözeceğiz
Dolar mı, Euro mu, altın mı, borsa mı ? İşte Ağustos'un en çok kazandıranı
Jorge Jesus'tan olay paylaşım: Herkes bunu konuşuyor
Konserde ''taciz'' kavgası! Tekme ve yumruklar havada uçuştu
Engin Günaydın ekranlara dönüyor: Netflix filmi Andropoz'un yayın tarihi belli oldu
Mersin'deki orman yangını 29 saat sonra kontrol altında
Türkiye'nin ünlü karikatüristi baba mesleğine döndü
Son seçim anketinde dikkat çeken parti! 6'ncı sıraya çıktı
Fenerbahçe'den sürpriz transfer: Bruma'ya Süper Lig'den talip çıktı