Fenerbahçe 3 puanı 90+2'de kurtardı
UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk maçında Fenerbahçe evinde karşılaştığı Ukrayna ekibi Dinamo Kiev’i 2-1 mağlup etti.
25. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde Attila Szalai'nin vuruşunda top savunmadan sekerek Gustavo Henrique'nin önünde kaldı. Gustavo Henrique'nin vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Buschchan tek hamlede kontrol etti.
34. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Ezgjan Alioski'nin yerden şutunda kaleci Buschchan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada Diego Rossi'nin sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Gustavo Henrique'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
64. dakikada Buyalskly'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Tsygankov'un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
72. dakikada Shepelev'in sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Buyalskiy'nin kafa vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
90. dakikada sol kanattan Lincoln'ün ortasında arka direkte bulunan Enner Valencia'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.
90+2. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışından defanstan seken topu arka direkte önünde bulan Michy Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
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