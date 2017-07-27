Fenerbahçe avantajı kaptı

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Sturm Graz'a konuk olan Fenerbahçe, 2-1'lik skorla galip geldi ve İstanbul'a avantajlı bir skorla dönmüş oldu.

Fenerbahçe, 2017- 2018 sezonunun ilk resmi sınavında sahaya çıkarken 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynayacak rövanş öncesinde oldukça önemli bir avantaj yakaladı.

Müsabakada 10'da Hierlander'in golüyle 1-0 geri düşen temsilcimiz, 29'da Alper Potuk'un getirip içeri çevirdiği topta ters bir vuruş yapan Maresic'in kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. 35'te Valbuena'nın kornerden yaptığı ortada muazzam bir kafa vuruşu yapan Neustadter ise skoru 2-1'e getirdi.

Alper Potuk'un performansı göz doldururken Aykut Kocaman sahaya Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan 11'iyle çıktı.

KALEYİ BULAN İLK ŞUT GOL OLDU



10. dakikada Sturm Graz öne geçti. Soldan ani gelişen ev sahibi ekip atağında Röcher ceza sahasına girerek yerden sert ortaladı. Topla ceza sahası içinde sağ çaprazda buluşan Hierlander'in sert şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

ALPER POTUK'UN İKRAMINI MARESİC GERİ ÇEVİRMEDİ



29. dakikada Maresic'in kendi kalesine attığı gol skora eşitliği getirdi. Sağdan çalımlarla ceza sahasına giren Alper Potuk, sıfıra inerek topu kale sahasının içine çevirdi. Alper'in ortasında kaleciyi geçen top 17 yaşındaki stoper Maresic'e çarparak filelerle buluştu: 1-1.



NEUSTAEDTER EN YÜKSEĞE SIÇRADI



35. dakika Fenerbahçe öne geçti. Valbuena'nın soldan kullandığı köşe atışında kale sahasının içinde düzgün bir kafa vuruşu yapan Neustaedter, topu ağlara gönderdi: 1-2.

37. dakikada sağ kanattan Zulj'un kullandığı korner atışında topa arka direkte boş pozisyonda Alar dokunamadı ve meşin yuvarlak auta gitti.

Fenerbahçe, karşılaşmayı 2-1 galip bitirdi.

MS' Karşılaşma Fenerbahçe'nin 2-1'lik üstünlüğüyle sona eriyor.



90'Karşılaşmanın sonuna en az 4 dakika ilave ediliyor.

89'Karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkımızı Alper Potuk'un yerine Aatif Chahechouhe'yi oyuna alarak kullanıyoruz.

87'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunu Peter Zulj, Philipp Zulechner ile paslaşarak kullanıyor. Topla tekrar buluşan Peter Zulj ortasını ceza sahası içerisine yapıyor, bu orta ile buluşan Deni Alar'ın kafa vuruşu kalecimiz Volkan Demirel'de kalıyor.

85'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunu Mathieu Valbuena, Mauricio Isla ile paslaşarak kullanıyor. Mauricio Isla'nın ortası ile ön direkte buluşan Ozan Tufan'ın gelişine çektiği şut Sturm Graz savunmasından dönüyor.

84'Sturm Graz, bu dakikada karşılaşmadaki son oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Thorsten Röcher oyundan çıkarken yerine Fabian Schubert giriyor.

78'Josef De Souza'nın Philipp Huspek'e yaptığı faulün ardından sağ kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Stefan Hierlander geçiyor. Hierlander'in ortası Volkan Demirel'de kalıyor.

76'Bu dakikada karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkımızı Ahmethan Köse'nin yerine Mauricio Isla'yı oyuna alarak kullanıyoruz.

76'Stefan Hierlander'in pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Romano Schmid'in çektiği şut az farkla üstten dışarı çıkıyor.

75'Sturm Graz, karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Sandi Lovric'in yerine Romano Schmid'i oyuna alarak kullanıyor.

74'Bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkımızı Nabil Dirar'ın yerine Mehmet Topal'ı oyuna alarak kullanıyoruz.

59'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortası ile ön direkte buluşan Roman Neustadter'in kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıkıyor.

59'Sağ çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Şener Özbayraklı'nın altıpasın hemen dışından çektiği şut kaleci Jorg Siebenhandl'in ayaklarına çarpıp kornere çıkıyor.

58'Marvin Potzmann'ın ceza sahasının hemen dışından sol çaprazdan yerden çektiği şut Volkan Demirel'de kalıyor.

56'Fabian Koch'un ceza sahasının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.

53'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortası ile ön direkte buluşan Roman Neustadter'in kafa vuruşu az farkla üstten dışarı çıkıyor.

49'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Peter Zulj geçiyor. Peter Zulj'un ortasını savunmamız kafayla uzaklaştırıyor.

47'Savunmamızdan seken topla ceza sahası içerisinde sol çaprazda topla buluşan Charalampos Lykogiannis'in çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.

46'İkinci yarı Sturm Grazlı futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

45'Ola Hobber Nilsen'in düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı temsilcimiz Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile sona eriyor.

45'Sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Stefan Hierlander geçiyor. Hierlander'ın ortasını ön direkte savunmasına yardıma gelen Ahmethan Köse kafayla uzaklaştırıyor.

45'İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave ediliyor.

42'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını Sturm Graz savunması ön direkte kafayla uzaklaştırıyor.

37'Sağ kanattan kazanılan köşe vuruşunda topun başına Peter Zulj geçiyor. Peter Zulj'un ortasına kimse dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.

35'Temsilcimiz Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiren golde asisti yapan isim Mathieu Valbuena oluyor.

35'GOOOOOLLL!!! Roman Neustadter'in attığı golle 2-1 öne geçiyoruz. Sol kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasına ön direkte iyi yükselen Roman Neustadter'in kafa vuruşunda top Sturm Graz ağları ile buluşuyor.

29'GOOOOOLLL!!! Fenerbahçe, Dario Maresic'in kendi kalesine attığı golle skoru 1-1'e getiriyor. Sağ çaprazda topla buluşan Alper Potuk, Fabian Koch'tan sıyrılıp son çizgiye indikten sonra pasını altıpas içerisinde bulunan Ahmethan Köse'ye göndermek istiyor, ön direkte tehlikeyi uzaklaştırmak isteyen Dario Maresic, topu kendi ağlarına gönderiyor.

25'Sağ kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Hasan Ali Kaldırım geçiyor. Hasan Ali Kaldırım'ın ortasını Sturm Graz savunması kafayla uzaklaştırıyor.

16'Sturm Graz takımı bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını zorunlu olarak kullanıyor. Sakatlanan Philipp Zulechner'in yerine Philipp Huspek, karşılaşmaya dahil oluyor.

14'Kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Charalampos Lykogiannis geçiyor. Lykogiannis'in çektiği şut kalecimiz Volkan Demirel'de kalıyor.

12'Fenerbahçe yarı alanının ortalarında Philipp Zulechner'e arkadan sert müdahalede bulunan Ozan Tufan, sarı kart görüyor.

10'GOL! Sturm Graz, Stefan Hierlander'in attığı golle 1-0 öne geçiyor. Sol çaprazdan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Thorsten Röcher, yerden pasını arka direkte bulunan Stefan Hierlander'a veriyor. Hierlander'in gelişine çektiği şut Volkan Demirel'in solundan ağlarla buluşuyor.



5'Kazanılan serbest vuruşta topun başına Mathieu Valbuena geçiyor. Valbuena'nın ortasını Sturm Graz savunması kafayla kornere uzaklaştırıyor.

4'Sturm Graz yarı alanının ortalarında sağ kanatta topla buluşan Alper Potuk, Charalampos Lykogiannis'in arkadan yaptığı sert müdahale ile yerde kalıyor. Bu pozisyonda Charalampos Lykogiannis sarı kart görüyor.

1'Karşılaşma Fenerbahçeli futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.

Fenerbahçe, 2017- 2018 sezonunun ilk resmi sınavına bugün çıkıkıyor. Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında Avusturya temsilcisi Sturm Graz ile deplasmanda karşılaşıyor. Kanarya, rövanşı 3 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadı’nda oynayacak.

Sturm Graz ile Fenerbahçe arasında oynanacak kritik maçın ilk 11’leri belli oldu.

İŞTE İLK 11’LER

STURM GRAZ: Siebenhandl, Koch, Maresic, Lykogiannis, Potzmann, Lovric, Zulj, Hierlander, Alar, Röcher, Zulechner

FENERBAHÇE: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Alper, Valbuena, Ahmethan