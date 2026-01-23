  1. Anasayfa
Fenerbahçe, Avrupa'da ilk 24'ü garantiledi: İşte muhtemel rakipler!

Fenerbahçe, Avrupa'da ilk 24'ü garantiledi: İşte muhtemel rakipler!
Güncelleme:

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 7’nci haftanın sona ermesiyle lig aşamasını ilk 24 sırada bitirmeyi garantiledi. Temsilcimizin muhtemel rakipleri de belli oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 7’nci haftasında sahasında ağırladığı İngiliz ekibi Aston Villa’ya 1-0 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler bu maçın ardından 11 puanda kalsa da lig aşamasını ilk 24 sırada tamamlamayı ve Avrupa’da devam etmeyi garantiledi. Lig aşamasında ilk 8'de yer alan takımlar direkt olarak son 16 turuna kalıyor. 9 ile 24'üncü sıra arasında yer alan ekipler ise son 16 turu için play-off oynayacak.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde geride kalan 7 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı. 11 puanı bulunan sarı-lacivertli ekip, ligin 18’inci sırasında yer alıyor. Öte yandan Fenerbahçe bu mücadelelerde rakip kalelere 9 gol gönderirken kendi ağlarında 6 gol gördü.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 8’inci ve son haftasında 29 Ocak Perşembe günü deplasmanda Romanya ekibi FCSB (Steaua Bükreş) ile karşılaşacak.

SKRINIAR BÜKREŞ'TE YOK

Fenerbahçe'nin kaptanı Skriniar gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Steau Bükreş deplasmanında forma giyemeyecek olan Skriniar, Aston Villa maçının en iyi isimlerinden olurken, yaptığı müdahaleler ile takımını ayakta tuttu. Slovak futbolcunun yokluğunda Teknik Direktör Tedesco'nun genç oyuncu Yiğit Efe veya Çağlar Söyüncü'yü Oosterwolde ile birlikte savunmanın göbeğinde oynatması bekleniyor.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Football Meets Data, sarı-lacivertlilerin son 16 play-off turu için muhtemel rakiplerini eşleşme ihtimaline göre sıraladı. 

İşte Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri:

11- Celtic (Yüzde 4)

10- Bologna (Yüzde 4)

9- Dinamo Zagreb (Yüzde 5)

8- Brann (Yüzde 6)

7- Celta Vigo (Yüzde 8)

6- Lille (Yüzde 8)

5- Kızılyıldız (Yüzde 9)

4- Nottingham Forest (Yüzde 9)

3- PAOK (Yüzde 10)

2- Viktoria Plzen (Yüzde 12)

1- Panathinaikos (Yüzde 12)

