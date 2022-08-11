Fenerbahçe beraberlikle güldü: UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda 3-0'lık ilk maçın rövanşında konuk olduğu Çekya temsilcisi Slovacko ile 1-1 berabere kalarak play-off'a yükseldi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında deplasmanda Çekya temsilcisi Slovacko ile karışılaştı.

Maçın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sona erdi.

28. dakikada orta sahada kazanılan topla buluşan Arda Güler, pasını sağ kanatta hareketlenen Serdar Dursun'a aktardı. Bu oyuncunun çizgiden ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Rossi'nin vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

30. dakikada Arda Güler topu ceza sahası önünde Serdar Dursun'la buluşturdu. Serdar'ın şutunda kaleci ​​​​​​​Nguyen'in çeldiği top kornere çıktı. Maçın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

SLOVACKO-FENERBAHÇE MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanş maçında Çekya temsilcisi Slovacko'ya konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, Süper Lig'in ilk haftasında oynadıkları HangiKredi Ümraniyespor maçına göre rotasyona gitti.

Sarı-lacivertli takımın teknik direktörü, Süper Lig'in ilk haftasında 3-3 berabere kaldıkları Ümraniyespor müsabakasının ilk 11'ine göre Slovacko maçına 7 değişiklikle takımı çıkardı.



Jesus, Ümraniyespor müsabakasında ilk 11'de görev alan Ferdi Kadıoğlu, Gustavo Henrique, Willian Arao, Enner Valencia, Joshua King, Lincoln Henrique, Emre Mor'u yedeğe çekti.

Portekizli teknik adam, bu oyuncuların yerine Osayi-Samuel, Lemos, İsmail Yüksek, Crespo, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun'a görev verdi.

Fenerbahçe, 3-0'lık avantajla çıktığı Slovacko rövanş maçında Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Mauricio Lemos, Luan Peres, Attila Szalai, İsmail Yüksek, Miguel Crespo, Diego Rossi, Arda Güler, Bruma ve Serdar Dursun 11'i ile mücadele etti.

Ertuğrul Çetin, İrfan Can Eğribayat, Filip Novak, Burak Kapacak, Gustavo Henrique, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Emre Mor, Miha Zajc, Lincoln Henrique, Enner Valencia ve Joshua King yedek bekledi.

ARDA 10 NUMARALI FORMASIYLA İLK KEZ 11'DE

Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Arda Güler, 10 numaralı formanın verilmesinden sonra ilk kez 11'de maça başladı.

Daha önce yıldız oyuncuların giydiği 10 numaralı formayı Arda Güler terletecek. Ligin ilk haftasındaki Ümraniyespor müsabakası öncesinde forma numarası açıklanan Arda, söz konusu karşılaşmada süre almamıştı.

STAT 8 BİN KİŞİLİK

Fenerbahçe ile yapılan karşılaşmaya, Slovackolu taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçın yapıldığı Mestsky Fotbalovy Stadion Miroslava Valenty, Çekya'nın Uherske Hradiste şehrinde bulunuyor. Futbol maçları başta olmak üzere çok amaçlı kullanılan stadyum, 8 bin 121 kişilik kapasitesiye sahip.

Sarı-lacivertli taraftarlar, Çekya'da Fenerbahçe'yi yalnız bırakmadı. Stat çevresinde toplanan Fenerbahçeliler, takımlarına şarkı ve marşlarla destek verdi. Statta ise Fenerbahçe formalı taraftarların fazlalığı dikkati çekti.