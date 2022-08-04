Fenerbahçe Kadıköy'de 3 golle güldü: Yeni transferler adeta şov yaptı

Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk maçında Slovacko ile karşı karşıya gelirken maçı 3-0'lık skorla kazandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Fenerbahçe, 3. ön eleme turu ilk karşılaşmasında sahasında Çekya temsilcisi Slovacko'yu konuk etti. İlk dakikadan itibaren rakip kaleyi adeta abluka altına alan temsilcimiz mücadeleden 3-0'lık galibiyetle ayrılırken, rövanş mücadelesi öncesinde tur kapısını araladı.

EMRE MOR RESİTALİ!

Dinamo Kiev maçında 45. dakikada oyuna girerken, 70. dakikada oyundan alınan Emre Mor bu mücadeleye ilk 11'de başlarken performansıyla alkış topladı. İyi oyununu bir de golle süslemeyi başaran Mor, 17. dakikada takımının ilk golünü atan isim oldu.

LINCOLN HENRIQUE'DEN JENERİKLİK GOL!

Karşılaşmanın ilk yarısında sona gelinirken, bir diğer yeni transfer olan Lincoln Henrique serbst vuruşta topun başına geçti. Çok şık bir vuruşla rakip kaleciyi avlamayı başaran 23 yaşındaki Brezilyalı Fenerbahçe formasıyla ilk golünü kaydederken, karşılaşmanın 81. dakikasında bir kez daha sahneye çıktı ve kendisinin iki takımının da üçüncü golünü atarak karşılaşmanın da skorunu belirlemiş oldu.

KIRMIZI ÇIKTI!

Mücadelede dakikalar 48'i gösterirken, Çekya temsilcisinde S. Hofman yaptığı sert müdahale sonrası gördüğü ikinci sarı kart ile oyun dışında kalırken, Slovacko mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

GENÇ KALECİ ERTUĞRUL'UN İLK AVRUPA MAÇI

Fenerbahçe'nin genç file bekçisi Ertuğrul Çetin, Slovacka karşısında ilk Avrupa deneyimini yaşadı.

Sarı-lacivertli ekipte A takımda ilk resmi maçına geçtiğimiz sezon ligde Antalyaspor deplasmanında çıkan Ertuğrul, ilk 90 dakika heyecanını da Altay karşısında yaşamıştı. Bu iki maç dışında resmi maçlarda süre alamayan 19 yaşındaki file bekçisi, hazırlık maçında Partizan karşısında sonradan oyuna dahil olmuştu.

Ertuğrul, kaleci Altay'ın sakatlığı, yeni transfer İrfan Can Eğribayat'ın henüz takımla çalışmamış olması nedeniyle önemli karşılaşmada kaleyi korudu.

YENİ TRANSFERLER İLK KEZ

Fenerbahçe'nin yeni transferleri Gustavo Henrique ve Luan Peres, ilk kez sarı-lacivertli formayla buluştu. Kim Min-jae'nin ayrılışı ve Serdar Aziz'in sakatlığıyla savunmada problem yaşayan Fenerbahçe, bu bölgedeki eksiği 2 Brezilyalı savunmacıyla gidermişti.

Teknik direktör Jorge Jesus, takıma son 1 hafta içinde katılan Brezilyalı savunmacılardan Gustavo Henrique'yi ilk 11'de oynatırken, Luan Peres yedek bekledi.

MERT HAKAN KADRODAN ÇIKARILDI

Fenerbahçe'de sakatlığını atlatan ancak henüz çalışmalarını bireysel olarak sürdüren Mert Hakan Yandaş, Slovacko maçlarının kadrosundan çıkarıldı.

Tecrübeli oyuncunun yerine yeni transfer kaleci İrfan Can Eğribayat kadroya dahil edildi.

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Fenerbahçe, zorlu mücadeleye UEFA listesinden 3 oyuncu eksiğiyle çıktı. Sarı-lacivertli ekipte, Dinamo Kiev karşısında kırmızı kartla oyun dışında kalan İsmail Yüksek, cezalı olduğu için müsabakada yer almadı. Sakatlığı nedeniyle tedavisine devam edilen Joshua King ve henüz takımla çalışmayan yeni transfer İrfan Can Eğribayat da kadroda bulunmadı. Öte yandan, diz travması tespit edilen kaleci Altay Bayındır yedek soyundu.

Bu oyuncuların yanı sıra, sakatlıkları sebebiyle isimleri bildirilmeyen İrfan Can Kahveci, Serdar Aziz ve Joao Pedro ile son anda kadrodan çıkarılan Mert Hakan Yandaş da kadroda yer almadı.

MIHA ZAJC 11'DE

Fenerbahçe'nin tecrübeli oyuncusu Miha Zajc, Slovacko müsabakasına ilk 11'de başladı.

Sarı-lacivertliler adına geçtiğimiz sezonun en çok beğenilen isimleri arasına yer alan Slovenyalı futbolcu, Dinamo Kiev maçlarında süre alamamıştı.

Orta sahaya yapılan takviyelerin ardından kadrodan uzak kalan 28 yaşındaki orta saha, Slovacko karşısında teknik direktör Jorge Jesus tarafından ilk 11'de görevlendirildi.

VALENCIA SAHAYA KAPTAN ÇIKTI

Fenerbahçe'de Slovacko karşısında Enner Valencia sahaya kaptan olarak çıktı. Kaptan Altay Bayındır'ın yokluğunda kaptanlık pazubendini Valencia taktı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLDU

Fenerbahçe'nin Slovacko ile oynadığı karşılaşmaya sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Maçtan saatler öncesinde stat civarında toplanan sarı-lacivertli taraftarlar, marş ve tezahüratlarla karşılaşmayı bekledi. Tribünlerin tamamını dolduran Fenerbahçeli taraftarlar, ısınma sırasında tek tek oyunculara destek oldu.

FENERBAHÇE'NİN SLOVACKO MAÇI 11'İ

Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel, Szalai, Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Arao, Zajc, Rossi, Emre Mor, Lincoln Henrique, Valencia.