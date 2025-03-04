Fenerbahçe-Rangers maçının hakemi açıklandı
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UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe-Rangers maçını İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Fenerbahçe, 6 Mart Perşembe günü saat 20.45'te Rangers'ı konuk edecek. Bu mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Hernandez'in yardımcılıklarını Jose Naranjo ve Guadalupe Porras Ayuso üstlenecek. Mücadelenin 4'üncü hakemi ise Jose Luis Munuera olacak.
DHA
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