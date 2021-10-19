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Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının hakemi belli oldu

Fenerbahçe - Royal Antwerp maçının hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Fenerbahçe - Royal Antwerp maçını Rus hakem Sergei Ivanov yönetecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde 21 Ekim Perşembe günü sahasında Belçika’nın Antwerp takımı ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Trabzonspor maçına ilk 11’de başlayan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi. 


Diğer futbolcuların ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından dar alanda pas organizasyonları üzerinde durduğu aktarıldı. Dar alanda çift kale maçla süren idmanın, bireysel çalışmalarla tamamlandığı kaydedildi.   

Mert Hakan Yandaş ve Serdar Aziz’in takımdan ayrı çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

Etiketler Fenerbahçe Sergei Ivanov fenerbaçe uefa Antwerp
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