  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.

UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyonun 3'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olurken; VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Jeremie Pignard görev yapacak.

LYON - BEŞİKTAŞ MAÇINA ALMAN HAKEM

Kulüpler bazında Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Beşiktaş, Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Fransa deplasmanında oynayacağı maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak.

Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ile Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Exner oldu. Öte yandan karşılaşmada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Peter Bankes görev alacak.

DHA

Etiketler Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Beşiktaş
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik rakam verildi Asgari ücret, memur ve emekli maaş zammı için kritik rakam verildi ''Tecavüze uğradım'' diyen genç kız kendi başını yaktı ''Tecavüze uğradım'' diyen genç kız kendi başını yaktı Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün değişimi olay oldu: Artık tanımak imkansız Kısmetse Olur Cansel Çördük'ün değişimi olay oldu: Artık tanımak imkansız Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Koşun depoları doldurun: Benzine de motorine de dev indirim geldi Altın ve gümüş için çılgın tahmin Altın ve gümüş için çılgın tahmin Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? Annesi sessizliğini bozdu: Defne Joy Foster'ı Gülen mi öldürttü? 1 numaralı teröristin ölüm nedeni belli oldu 1 numaralı teröristin ölüm nedeni belli oldu Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Bahçeli bebek katili Abdullah Öcalan'ı TBMM'ye davet etti Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı Canlı yayında Gülen'e rahmet okudu: Gözaltına alındı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı Hoşgeldin kış: Çok sayıda ilimiz güne bembeyaz başladı
Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Türkiye'nin gururu ANKA III, yerli muhimmat ile 12’den vurdu Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ı çok kızdıracak ifadeler FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada FETÖ'nün ininde dikkat çeken hareketlilik kamerada Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çok sayıda ev komple boşaltıldı Bir ilimiz kabusu yaşıyor: Çok sayıda ev komple boşaltıldı Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü? Gazeteler Fethullah Gülen'in ölümünü nasıl gördü? Rengine, türüne, yakıtına göre Eylül ayının en çok tercih eden araçları belli oldu Rengine, türüne, yakıtına göre Eylül ayının en çok tercih eden araçları belli oldu Netflix'te bir korku filmi değil; Antalya'da bir iş yeri Netflix'te bir korku filmi değil; Antalya'da bir iş yeri Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu Narin cinayetinde istenen cezalar da bir numaralı sanık da belli oldu Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan dikkat çeken mesaj