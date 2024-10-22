Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın maçlarında görev yapacak hakemler açıklandı.
UEFA Avrupa Ligi'nde 3'üncü hafta yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. Organizasyonun 3'üncü haftasında Fenerbahçe, sahasında Manchester United'ı konuk edecek. Müsabakayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan hakem Clement Turpin yönetecek. Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek. Maçın dördüncü hakemi ise Jeremy Stinat olurken; VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Jeremie Pignard görev yapacak.
LYON - BEŞİKTAŞ MAÇINA ALMAN HAKEM
Kulüpler bazında Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Beşiktaş, Lyon ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlıların Fransa deplasmanında oynayacağı maçta Almanya Futbol Federasyonu'ndan Harm Osmers düdük çalacak.
Osmers'in yardımcılıklarını Dominik Schaal ile Stefan Lupp yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Florian Exner oldu. Öte yandan karşılaşmada VAR'da Christian Dingert, AVAR'da ise Peter Bankes görev alacak.
DHA
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