UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde 2021-2022 sezonu grup kuralarının çekimi bugün yapılacak.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ve bu sezon ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde gruplar, Haliç Kongre Merkezi'nde çekilecek kurayla belli olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşamaları için kura çekimi, 27 Ağustos Cuma günü (bugün) yapılacak.

TSİ 14.00'te başlayacak kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.

Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ise saat 14.30'da başlayacak.

Grup aşamasında aynı ülkenin takımları birbirleri ile eşleşemeyecek.

İŞTE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA

Lyon

Napoli

B. Leverkusen

Dinamo Zagreb

Lazio

Olympiakos

Monaco

Braga

2. TORBA

Celtic

E. Frankfurt

Kızılyıldız

Leicester

G. Rangers

L. Moskova

Genk

PSV Eindhoven

3. TORBA

Ludogorets

Marsilya

West Ham United

Real Sociedad

Real Betis

FENERBAHÇE

Spartak Moskova

Sparta Prag

4. TORBA

Rapid Wien

GALATASARAY

Legia Varşova

Midtjylland

Ferençvaros

Antwerp

Sturm Graz

Brondby

Bu sezon Avrupa Ligi'ndeki takım sayısı 48'den 32'ye düşürüldü.

Ekipler, ligde dörderli 8 gruba ayrılacak. Torbaların, kulüplerin UEFA'daki sıralamasına göre belirleneceği kura çekiminde, aynı ülkenin takımları birbiriyle aynı grupta bulunamayacak. Grup birincileri doğrudan son 16 turuna yükselecek. Avrupa Ligi grup ikincileriyle UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar, son 16 turuna kalabilmek için play-off turunda karşılaşacak.

ki turnuvada da grup maçları, 16 Eylül'de başlayıp 9 Aralık'ta sona erecek. Son olarak İspanya ekibi Villarreal'in müzesine götürdüğü UEFA Avrupa Ligi'nin finali, 18 Mayıs 2022'de İspanya'nın Sevilla şehrindeki Ramon Sanchez-Pizjuan Stadı'nda oynanacak. Avrupa Konferans Ligi final maçı ise 25 Mayıs 2022'de Arnavutluk'ın başkenti Tiran'da bulunan Ulusal Arena'da yapılacak.