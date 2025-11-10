  1. Anasayfa
Fenerbahçe'den UEFA'ya hakem başvurusu

Fenerbahçe'den UEFA'ya hakem başvurusu
Güncelleme:

Fenerbahçe, Viktoria Plzen maçını yönete hakem Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmi başvuru yapıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüz, Futbol A Takımımızın UEFA Avrupa Ligi 4. haftasında oynanan Viktoria Plzen FK karşılaşmasında, maçın hakemi Allard Lindhout’un yönetimi ve kararlarıyla ilgili olarak UEFA’ya resmİ başvurusunu yapmıştır. Başvurumuzda, hakemin maç boyunca gösterdiği yönetim tarzı ve hatalı kararlarının maçın sonucuna doğrudan etkisine ilişkin olarak, UEFA’nın söz konusu olayları gereken ciddiyet ve ivedilikle incelemesi talep edilmiştir. Süreç UEFA nezdinde resmi olarak başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır" ifadelerini kullandı.

