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Fenerbahçe'nin Austria Wien kadrosu belli oldu

Fenerbahçe'nin Austria Wien kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Austria Wien ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.

Kadroda; Altay, Ertuğrul, İrfan Can, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Ferdi, Novak, Alioski, Arao, Zajc, Crespo, İsmail, Lincoln, Arda, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, King, Valencia ve Serdar yer aldı.

Etiketler Fenerbahçe fenerbahçe uefa kadro
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