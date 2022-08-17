Fenerbahçe'nin Austria Wien kadrosu belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe'nin Austria Wien maçı kamp kadrosu belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda yarın Austria Wien ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin kamp kadrosu belli oldu.
Kadroda; Altay, Ertuğrul, İrfan Can, Osayi, Szalai, Lemos, Gustavo, Peres, Ferdi, Novak, Alioski, Arao, Zajc, Crespo, İsmail, Lincoln, Arda, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, King, Valencia ve Serdar yer aldı.
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