  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü açıklandı
Güncelleme:

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin lig aşaması maç programı belli oldu.

Sarı-lacivertliler, ilk hafta karşılaşmasında 24 Eylül Çarşamba günü deplasmanda Hırvat ekibi Dinamo Zagreb ile karşılaşacak. Fenerbahçe, son hafta mücadelesini ise 29 Ocak 2026’da Romanya temsilcisi FCSB’ye karşı deplasmanda oynayacak.

Monako’da yapılan kura çekiminde Fenerbahçe; Aston Villa (İngiltere), Dinamo Zagreb (Hırvatistan), Ferencvaros (Macaristan), Viktoria Plzen (Çekya), Nice (Fransa), FCSB (Romanya), Stuttgart (Almanya) ve Brann (Norveç) ile eşleşmişti.

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi fikstürü şöyle:

24 Eylül: Dinamo Zagreb (D)

2 Ekim: Nice

23 Ekim: Stuttgart

6 Kasım: Viktoria Plzen (D)

27 Kasım: Ferencvaros

11 Aralık: Brann (D)

22 Ocak: Aston Villa

29 Ocak: FCSB (D)

DHA

text-ad
Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe avrupa ligi fikstür
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Eşi ve çocuğunun yanında başından vurularak öldürüldü Ağustos ayı enflasyon verisi öncesi fiyatı en çok artan ürünler açıklandı Ağustos ayı enflasyon verisi öncesi fiyatı en çok artan ürünler açıklandı Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha Balıkesir Sındırgı'da bir deprem daha İsrail, Husilerin üst düzey kadrosunu öldürdü İsrail, Husilerin üst düzey kadrosunu öldürdü 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık 12 Dev Adam durdurulamıyor! Portekiz'e fark attık Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor Sıcak havaya sağanak molası: 6 ilde yağış bekleniyor Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Görüntüler İstanbul'un göbeğinden! Kadın koluna girdiği kişiyi gasbetti Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Arda Güler attı, Real Madrid 3 puanı kaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin çıkarması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çin çıkarması Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti Üniversitenin kafesinde 15 yaşındaki kızı öldürüp intihar etti
İstanbul'da profesör evinde ölü bulundu İstanbul'da profesör evinde ölü bulundu Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler! Ev sahibi-kiracı kavgası ölümle bitti... Evi ateşe verdiler!