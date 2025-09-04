  1. Anasayfa
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu açıklandı

Bu sezon Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Fenerbahçe, kadro listesinin UEFA'ya bildirdi.

Sarı-lacivertlilerde, Alexander Djiku, Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder kadroya dahil edilmedi.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu şöyle:

"İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Anderson Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene."

