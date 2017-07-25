Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Fenerbahçe’nin, UEFA’ya bildirdiği kadro listesi belli oldu.

UEFA’nın resmi internet sitesinde yayınlanan listede yeni transferlerin hepsi yer alırken takımdan ayrılması beklenen Gregory van der Wiel ve sakalığı bulunan Fernandao yer almadı.

Fenerbahçe’nin yeni transferleri Isla, Valbuena, Dirar, Mehmet ekici ve Carlos Kameni listede yer aldı.

Fenerbahçe, 3. Ön Eleme Turu ilk maçında 27 Temmuz Perşembe günü deplasmanda Strum Graz ile karşılaşacak. Eşleşmenin rövanşı ise 3 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.