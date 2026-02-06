Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu belli oldu: İki yeni transfer listede yok!

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe, kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Devre arasında takıma katılan iki oyuncu listeye yazılmadı.

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi için UEFA’ya iletilen kadrosuna devre arasında takıma katılan Kante, Guendouzi, Cherif eklendi. Sarı-lacivertliler, son 16 play-off turunda eşleştiği, İngiltere'nin Nottingham Forest maçında bu isimleri sahaya sürebilecek.

Öte yandan ara transferde kadroya katılan Mert Günok ve Anthony Musaba listeye yazılmayan isimler oldu.

Fenerbahçe’nin UEFA’ya bildirilen listesi şu isimlerden oluşuyor:

“Tarık Çetin, Ederson, Engin Can Biterge, Hulusi Ceylan, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nélson Semedo, Milan Skriniar, Kamil Efe Üregen, Boran Eligüzel, Archie Brown, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, Fred, Edson Alvarez, N'Golo Kante, Levent Mercan, Oğuz Aydın, Yasir Boz, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio, Sidiki Cherif, Dorgeles Nene, Alaettin Ekici”

Fenerbahçe, Nottingham Forest'ı elemesi durumunda son 16 turunda Midtjylland ya da Real Betis ile mücadele edecek.

Son 16 play-off turunda ilk maçlar 19 Şubat'ta, rövanş karşılaşmaları ise 26 Şubat'ta oynanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2025-2026 sezonu finali, 20 Mayıs'ta İstanbul'da Tüpraş Stadyumu'nda yapılacak.

DHA