Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi Rangers oldu.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırdı.
Sarı-lacivertliler mücadelenin 4. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 öne geçerken, 19 ve 55. dakikalarda kalesinde gol gördü.
KURALAR ÇEKİLDİ
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi İskoç ekibi Rangers oldu.
Sarı lacivertliler son 16 turu maçlarını 6 ve 13 Mart'ta oynayacak.
İlk maç İstanbul'da oynanacak.
Fenerbahçe, çeyrek finale yükselmesi halinde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İŞTE EŞLEŞMELER
Fenerbahçe-Rangers
Bodo/Glimt-Olympiacos
Ajax-Frankfurt
FCSB-Lyon
AZ Alkmaar-Tottenham
Real Sociedad-Manchester United
Roma-Athletic Club
Viktoria Plzen-Lazio
UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ
Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025
Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025
Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025
Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025
Final: 21 Mayıs 2025
FENERBAHÇE, RANGERS İLE 24 YIL SONRA YİNE RAKİP
Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra karşılaşacak. İki ekip en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında mücadele etmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırdı.
Kanarya, bir İskoç ekibi ile son olarak 2015-2016 sezonunda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı Celtic ile oynadığı iki maçta da beraberlik yaşadı.
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