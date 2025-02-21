Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi Rangers oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertliler mücadelenin 4. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 öne geçerken, 19 ve 55. dakikalarda kalesinde gol gördü.

KURALAR ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi İskoç ekibi Rangers oldu.

Sarı lacivertliler son 16 turu maçlarını 6 ve 13 Mart'ta oynayacak.

İlk maç İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe, çeyrek finale yükselmesi halinde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe-Rangers

Bodo/Glimt-Olympiacos

Ajax-Frankfurt

FCSB-Lyon

AZ Alkmaar-Tottenham

Real Sociedad-Manchester United

Roma-Athletic Club

Viktoria Plzen-Lazio

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

FENERBAHÇE, RANGERS İLE 24 YIL SONRA YİNE RAKİP

Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra karşılaşacak. İki ekip en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında mücadele etmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırdı.



Kanarya, bir İskoç ekibi ile son olarak 2015-2016 sezonunda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı Celtic ile oynadığı iki maçta da beraberlik yaşadı.