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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!
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UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 3-0 mağlup ettiği Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kalarak adını UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yazdıran Fenerbahçe'nin rakibi Rangers oldu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanşında deplasmanda Belçika ekibi Anderlecht ile 2-2 berabere kaldı. İlk maçta rakibini 3-0 mağlup eden sarı-lacivertliler adını son 16 turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertliler mücadelenin 4. dakikasında Youssef En-Nesyri’nin golüyle 1-0 öne geçerken, 19 ve 55. dakikalarda kalesinde gol gördü.

KURALAR ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe'nin rakibi İskoç ekibi Rangers oldu. 

Sarı lacivertliler son 16 turu maçlarını 6 ve 13 Mart'ta oynayacak. 

İlk maç İstanbul'da oynanacak.

Fenerbahçe, çeyrek finale yükselmesi halinde Roma-Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

Fenerbahçe-Rangers
Bodo/Glimt-Olympiacos
Ajax-Frankfurt
FCSB-Lyon
AZ Alkmaar-Tottenham
Real Sociedad-Manchester United
Roma-Athletic Club
Viktoria Plzen-Lazio

UEFA AVRUPA LİGİ MAÇ TAKVİMİ

Play-off turu: 13 ve 20 Şubat 2025

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

Final: 21 Mayıs 2025

FENERBAHÇE, RANGERS İLE 24 YIL SONRA YİNE RAKİP

Fenerbahçe, Rangers ile 24 yıl sonra karşılaşacak. İki ekip en son 2001-2002 sezonu Şampiyonlar Ligi eleme aşamasında mücadele etmişti. Sarı-lacivertliler, rakibini saf dışı bırakarak adını gruplara yazdırdı.

Kanarya, bir İskoç ekibi ile son olarak 2015-2016 sezonunda kozlarını paylaştı. Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde aynı grupta yer aldığı Celtic ile oynadığı iki maçta da beraberlik yaşadı.

 

Etiketler Fenerbahçe Fenerbahçe muhtemel rakip UEFA Avrupa Ligi son 16 UEFA Avrupa Ligi
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