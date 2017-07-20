Galatasaray 0 - 1 Östersunds / Maç devam ediyor

65'Östersund takımında oyuncu değişikliği; Saman Ghoddos oyundan çıkarken Curtis Edwards oyuna giren isim.

64'Galatasaray takımından Yasin Öztekin sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

62'Östersund takımında, yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafede kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Brwa Nouri.

62'Alhaji Gero, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Selçuk İnan tarafından faulle durduruluyor.

60'GOOOLL!! Brwa Nouri penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

58'Galatasaray takımında Fernando Muslera penaltıya sebebiyet veriyor.

58'Galatasaray takımından Maicon Roque sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

53'Galatasaray takımından Selçuk İnan sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

53'Galatasaray, Selçuk İnan ile taç çizgisine yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

53'Samuel Mensah – Lionel Carole mücadelesinde hakem, taç çizgisine yakın bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

52'Galatasaray takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına çok yaklaşıyor. Kale ağzından Bafetimbi Gomis tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

51'Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Selçuk İnan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

47'Bafetimbi Gomis için ofsayt bayrağı kalkıyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor.

45'Galatasaray takımından Yasin Öztekin şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

45'Galatasaray, Selçuk İnan ile gole yaklaşıyor ancak top direkten dönüyor

45'Younes Belhanda ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

45'Galatasaray takımından Sinan Gümüş tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

45'Lionel Carole ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

45'Galatasaray takımından Younes Belhanda şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

44'Ceza sahası içinde topla buluşan Bafetimbi Gomis, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

43'Galatasaray takımından Selçuk İnan sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

43'Galatasaray takımında, taç çizgisine yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selçuk İnan.

42'Dennis Widgren ile Sinan Gümüş arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Dennis Widgren. Taç çizgisine yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

42'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Galatasaray adına Selçuk İnan kullanacak.

42'Brwa Nouri – Selçuk İnan mücadelesinde hakem, orta yuvarlağa yakın bir noktada Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

42'Östersund takımının taç çizgisine yakın bir noktadan kazandığı serbest vuruş için topun başına Dennis Widgren geçiyor.

41'Saman Ghoddos, taç çizgisine yakın bir noktada Sinan Gümüş tarafından faule maruz kalıyor.

31'Galatasaray takımından Martin Linnes sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

31'Sol kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Younes Belhanda ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

29'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Selçuk İnan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

29'Selçuk İnan ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

29'Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Younes Belhanda

28'Sağ çaprazdan Maicon Roque ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

28'Selçuk İnan rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

17'Östersund takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fouad Bachirou geçiyor.

17'Saman Ghoddos, Lionel Carole tarafından faulle durduruluyor.

15'Östersund, Saman Ghoddos ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

15'Saman Ghoddos, yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafede Lionel Carole tarafından faule maruz kalıyor.

13'Tom Pettersson tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

13'Östersund, Ken Sema ile köşe vuruşu kullanıyor.

11'Galatasaray takımında, orta yuvarlakta kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selçuk İnan.

10'Dennis Widgren – Sinan Gümüş mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

8'Galatasaray takımından Maicon Roque tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

6'Galatasaray takımından Tolga Ciğerci sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

5'Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Saman Ghoddos için ofsayt bayrağı kalkıyor.

2'Galatasaray takımından Martin Linnes sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

1'İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Ligin başlamasına üç hafta kala Galatasaray, sezonun en önemli maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds’u ağırlıyor.

İsveç Ligi 5’incisi rakibine ilk maçta 2-0 mağlup olan Cimbom, üç farklı kazanamazsa Avrupa kupası defterini temmuz ayında kapatacak.

Turu geçen ekip, Fola-İnter Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugünkü maça Bakü, 1-0’lık galibiyetin avantajıyla çıkacak.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga,Yasin, Sinan, Gomis, Belhanda

ÖSTERSUNDS: Keita, Mensah, Sotirios, Petterson, Widgren, Nouri, Bachirou, Mukiibi, Sema, Ghoddos Gero