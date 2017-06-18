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  5. 18 Haziran 2017 14:36

Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki rakipleri yarın belli oluyor

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Galatasaray'ın, 2. ön eleme turundaki muhtemel rakipleri yarın belli olacak.

Galatasaray Avrupa Ligi'ndeki rakipleri yarın belli oluyor
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UEFA Avrupa Ligi 1. ve 2. ön eleme turu kura çekimi yarın yapılacak.

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleşecek kura çekimine, 1. ön eleme turunda 100, 2. ön eleme turunda ise 16 takım katılacak.

RAKİBİ BELLİ OLACAK

Turnuvaya 2. ön eleme turundan başlayacak Galatasaray'ın rakibinin, ilk ön eleme turundaki hangi eşleşmeden geleceği belli olacak.

Organizasyonda 1. ön eleme turu kuraları 14.00'te, 2. ön eleme turu kuraları ise 15.30'da çekilecek.

Ligde 1. eleme turu maçları 29 Haziran ve 6 Temmuz, 2. ön eleme turu karşılaşmaları da 13 ve 20 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

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