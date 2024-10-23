Galatasaray - Elfsborg maçı neden erken saatte? Sebebi belli oldu

Galatasaray, bugün saat 17.30'da Elfsborg ile karşılaşacak. Maçın saat 17.30'da başlamasının sebebi ortaya çıktı.

Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında saat 17.30'da RAMS Park'ta Elfsborg'u konuk edecek.

En çok merak edilen konulardan biri ise maçın neden yerel saatle 17.30'a alındığıyla ilgili.

UEFA, aynı şehrin takımlarının iç saha maçlarını aynı gün oynamasına izin vermiyor. UEFA kurallarına göre eğer 50 kilometrelik çapta birden fazla takım yer alıyorsa maçlarını farklı günlerde oynuyor. Avrupa'da İstanbul'dan 4 temsilcimizin yer alması nedeniyle takımlarımız iç saha maçlarını güvenlik ve taraftar yoğunluğunu önlemek amacıyla farklı günlerde oynuyor.

Ayrıca UEFA, aynı gün Şampiyonlar Ligi maçları da olduğu için, dünya çapında izleyici politikasını genişletme amacıyla Avrupa Ligi'nin popüler takımlarından Galatasaray'ın maçını erken oynatma kararı aldı.

JUVENTUS'TAN SONRA İLK

Ocak 2011'de açılan RAMS Park'ta en erken Avrupa sınavı Juventus'a karşı olmuştu. Kar yağışı nedeniyle bir gün ertelenen 11 Aralık 2013'teki maç gündüz 15.00'te başlamış ve Juve'yi yıkan golü Sneijder atmıştı. Uzun zamandır gece maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park bugün 17.30'da Elfsborg'a kapısını açacak.