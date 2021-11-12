Galatasaray itiraz etmişti; UEFA kararını verdi

UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun 4'üncü haftasında Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da yönetim, maçta hakemin bir oyuncuya 2 kez sarı kart çıkarması konusunda UEFA'ya itirazda bulunmuştu.



Sarı kırmızılı kulübün, maçın hükmen galibiyetle Galatasaray lehine sonuçlanması veya tekrar edilmesi yönündeki itirazı, UEFA tarafından reddedildi.



UEFA'nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - FC Lokomotiv Moskova maçındaki şikayeti üzerine UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu şu kararı almıştır: Galatasaray A.Ş.'nin yaptığı itiraz reddedildi" ifadelerine yer verildi.

MAÇ 1-1 SONA ERMİŞTİ

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında temsilcimiz Galatasaray sahasında Lokomotiv Moskova'yı konuk etmiş ve karşılaşma 1-1 sona ermişti. Bu maçın ardından Galatasaray grupta 8 puanla liderliğini sürdürürken Lokomotiv Moskova ise 2 puanla son sırada kaldı.

‘İKİ KEZ SARI KART GÖRDÜ AMA ATILMADI’

Rus basınından “championat.com” sitesi, İsviçreli hakem Sandro Scharer’in Lokomotiv oyuncusu Dmitri Zhivoglyadov’a 2 kez sarı kart göstermesine rağmen oyundan atmadığını iddia etti. Olayın kare kare fotoğrafları da yayınlandı. 90+2’de Kerem’e yapılan faul sonrasında Dmitri’ye kart çıktı. Sonrasında ise saha içi karıştı.

‘KARTI UNUTMUŞ OLABİLİR!’

Hakem Sandro Scharer, bu bölgeye giderek Diagne’ye sarı kart çıkardı. Ardından cezalandırılan isim Barinov oldu. Sonra yine sarı kartı olan Zhivoglyadov’a kart çıktığı iddia edildi. Rus basını, hakemin olayların başında Zhivoglyadov’a çıkardığı kartı unutmuş olabileceğini belirtti.

UEFA’NIN MAÇ RAPORUNDA TEK SARI KART YAZIYOR

İsviçreli hakemin Zhivoglyadov’a net bir şekilde iki sarı kart çıkardığını görülmesine rağmen UEFA’nın internet sitesinde yer alan maç raporunda Rus futbolcunun yalnızca tek sarı kart gördüğü, bunu da 90+3’te gördüğü yazıyor.