Galatasaray - Östersunds / Maç öncesi

Ligin başlamasına üç hafta kala Galatasaray, sezonun en önemli maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds’u ağırlıyor.
İsveç Ligi 5’incisi rakibine ilk maçta 2-0 mağlup olan Cimbom, üç farklı kazanamazsa Avrupa kupası defterini temmuz ayında kapatacak.
Sarı-kırmızılı taraftarların, Avrupa’da 520 gün sonra bir iç saha maçına ev sahipliği yapacak TT Stadyumu’nu büyük oranda doldurması bekleniyor.
Turu geçen ekip, Fola-İnter Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugünkü maça Bakü, 1-0’lık galibiyetin avantajıyla çıkacak.
İŞTE İLK 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga,Yasin, Sinan, Gomis, Belhanda
ÖSTERSUNDS: Keita, Mensah, Sotirios, Petterson, Widgren, Nouri, Bachirou, Mukiibi, Sema, Ghoddos Gero