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  5. 20 Temmuz 2017 18:50

Galatasaray - Östersunds / Maç öncesi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçta 2-0 yenildiği Östersunds'u Türk Telekom Stadı'da konuk ediyor.

Galatasaray - Östersunds / Maç öncesi
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Ligin başlamasına üç hafta kala Galatasaray, sezonun en önemli maçına çıkıyor. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda Östersunds’u ağırlıyor.

İsveç Ligi 5’incisi rakibine ilk maçta 2-0 mağlup olan Cimbom, üç farklı kazanamazsa Avrupa kupası defterini temmuz ayında kapatacak.

Sarı-kırmızılı taraftarların, Avrupa’da 520 gün sonra bir iç saha maçına ev sahipliği yapacak TT Stadyumu’nu büyük oranda doldurması bekleniyor.

Turu geçen ekip, Fola-İnter Bakü eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Bugünkü maça Bakü, 1-0’lık galibiyetin avantajıyla çıkacak.

İŞTE İLK 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga,Yasin, Sinan, Gomis, Belhanda

ÖSTERSUNDS: Keita, Mensah, Sotirios, Petterson, Widgren, Nouri, Bachirou, Mukiibi, Sema, Ghoddos Gero

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