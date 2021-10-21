Galatasaray Rusya'dan 3 puanla döndü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla Lokomotiv Stadyumu’nda karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip maçtan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı.

Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile yapacak.

Gol yemeyen iki takımdan biri UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçları sonrasında gol yemeyen takımlar Galatasaray ve West Ham United oldu.