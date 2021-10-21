  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Galatasaray Rusya'dan 3 puanla döndü

Galatasaray Rusya'dan 3 puanla döndü

Galatasaray Rusya'dan 3 puanla döndü

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini 1-0 mağlup etti.

UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Galatasaray deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımıyla Lokomotiv Stadyumu’nda karşılaştı. Sarı kırmızılı ekip maçtan Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle 1-0 galip ayrıldı.

Başkent Moskova'daki Lokomotiv Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlanırken, Galatasaray ikinci yarıda oyuna dahil olan Kerem Aktürkoğlu'nun kaydettiği golle sahadan 3 puanla ayrıldı.
Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve bir beraberlik elde eden Galatasaray, 7 puanla liderliğini sürdürdü. Günün diğer maçında sahasında Olimpik Marsilya ile 0-0 berabere kalan Lazio, 4 puanla ikinci sırada yer aldı.
Olimpik Marsilya 3 puanla üçüncü basamakta bulunurken, galibiyeti olmayan Lokomotiv Moskova ise 1 puanla son sırada kaldı.

Galatasaray, gruptaki dördüncü maçını 4 Kasım Perşembe günü İstanbul'da Lokomotiv Moskova ile yapacak.
Gol yemeyen iki takımdan biri UEFA Avrupa Ligi 3. grup maçları sonrasında gol yemeyen takımlar Galatasaray ve West Ham United oldu.

Etiketler Galatasaray galatasaray Lokomotiv Moskova
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan açıkladı, su faturalarında yeni dönem başlıyor
İbrahim Tatlıses 43 yaş küçük sevgilisiyle aşka geldi
Özel hastanede skandal iddia: ''Hastaneye yürüyerek girdim, sakat çıktım''
Çalınan dizel aracını, benzinli olarak buldu
Yağışlı havaya mola! Pastırma sıcakları geliyor
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'nı kızdıracak sözler
Dolar, Euro ve altın rekor kırdı; AK Parti'den bu açıklama geldi
Midye dolma sevenlerin midesini bulandıracak hayati uyarı
O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özşırkıntı Instagram'ı salladı
Dolar uçtu, Kapalıçarşı’da ortalık fena karıştı! Olay görüntüler