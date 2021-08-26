Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda
Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Danimarka ekibi Randers'i 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Randers, 11. dakikada Egho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.
Galatasaray 48. dakikada Patrick Van Aanholt'la eşitliği yakaladı.
Frederik Lauenborg'un 59. dakikada kendi kalesine attığı golle sarı-kırmızılılar 2-1 öne geçti.
Kalan sürede başka gol olmayınca 1-1'in rövanşında rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.
Avrupa Ligi kura çekimi, cuma günü İstanbul'da yapılacak.
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