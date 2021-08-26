  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda

Galatasaray, 1-0 geriye düştüğü maçta Danimarka ekibi Randers'i 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Danimarka temsilcisi Randers'i 2-1 yenen Galatasaray, gruplarda mücadele etme hakkı kazandı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmada konuk Randers, 11. dakikada Egho'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelede ilk yarı bu skorla tamamlandı.

Galatasaray 48. dakikada Patrick Van Aanholt'la eşitliği yakaladı.

Frederik Lauenborg'un 59. dakikada kendi kalesine attığı golle sarı-kırmızılılar 2-1 öne geçti. 

Kalan sürede başka gol olmayınca 1-1'in rövanşında rakibine 2-1 üstünlük sağlayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kaldı.

Avrupa Ligi kura çekimi, cuma günü İstanbul'da yapılacak.

Etiketler Galatasaray galatasaray uefa randers
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
YÖK duyurdu: Üniversitelerde eğitim yüz yüze başlayacak!
Savcılık Ankapark için harekete geçti
En başarılı ve en başarısız bakanlar anketi açıklandı Dikkat çeken sıralama...
Hamileyken 48 yaş büyük eşi tarafından dövüldüğü iddia edilen Meltem Miraloğlu sessizliğini bozdu
Zamlara isyan eden vatandaş eline mikrofon alıp sokağa indi ve...
Cinsel ilişki bağımlısı adam ailesini para alamayınca ailesini katletti
Pes dedirten tesadüf: Plakasında yazan tarihte öldü
Otçul olarak bilinen dev kaplumbağa yavru kuşu yedi
Bir ilginç olay: Aynı evin içindeler ama farklı ülkelerde oturuyorlar
Dolar, Euro, Sterlin, gümüş ve altın... Piyasalarda dikkat çeken düşüş