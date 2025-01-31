Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rakipleri belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde Play-Off'lara yükselmeyi başaran temsilcilerimiz Fenerbahçe ve Galatasaray'ın play off turundaki rakipleri belli oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Midtjylland ile berabere kalan Fenerbahçe ve Ajax'a mağlup olan Galatasaray yoluna Play-Off'larla devam ederken, Twente'ye yenilen Beşiktaş ise Avrupa kupalarına veda etti.

UEFA Avrupa Ligi'nin yeni formatında lig aşaması tamamlandı. Ligin 8. ve son haftasında Fenerbahçe deplasmanda Midtjylland'la 2-2 berabere kaldı. Galatasaray konuk olduğu Ajax'a 2-1 kaybederken, Beşiktaş da Twente deplasmanında 1-0 mağlup oldu.

KURALAR ÇEKİLDİ

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin play off turundaki rakibi Anderlecht olurken, Galatasaray ise AZ Alkmaar ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler, 13 Şubat'ta ilk maçını Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde, ikinci maçını ise Belçika'da oynayacak.

Sarı-lacivertliler bu turu geçmesi durumunda son 16 turunda Olympiakos veya Rangers ile eşleşecek.

Galatasaray, Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile eşleşirken, çift maçlı eleme sisteminin uygulanacağı play-off turunda ilk maçı 13 Şubat Perşembe günü Hollanda'da, rövanşı ise 20 Şubat Perşembe günü İstanbul'da oynayacak.

Sarı-kırmızılılar, bu turu geçmesi halinde ise son 16 turunda Manchester United ya da Tottenham ile eşleşecek.

UEFA Avrupa Ligi'nde final 21 Mayıs’ta İspanya'da bulunan San Mames Stadyumu'nda düzenlenecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda eşleşmeler şöyle:

Twente - Bodo Glimt

Fenerbahçe - Anderlecht

Union SG - Ajax

PAOK - FCSB

AZ Alkmaar - Galatasaray

Midtjylland - Real Sociedad

Ferencvaros - Viktoria Plzen

Porto - Roma





GALATASARAY, AZ ALKMAAR İLE 1 KEZ KARŞILAŞTI

Galatasaray, AZ Alkmaar ile UEFA organizasyonlarında bugüne kadar 1 kez karşılaştı. İki takım arasında bu sezon lig aşamasında Hollanda'da oynanan müsabaka 1-1 berabere sona erdi. Sarı-kırmızılılar, Hollanda ekipleriyle ise bugüne kadar 10 kez mücadele etti. Aslan; PSV, AZ Alkmaar ve Ajax ile oynadığı bu maçlarda 2 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Hollanda takımlarına karşı son galibiyetini 30 Ekim 2001 tarihinde PSV ile İstanbul'da oynadığı müsabakada 2-0'lık skorla elde etti.

11 PUANLA 19. SIRADA TAMAMLADI

AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi'nde; Elfsborg'u 3-2, Roma'yı 1-0 ve Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederken, Athletic Bilbao'ya 2-0, Tottenham'a 1-0 ve Ferencvaros'a da 4-3 kaybetti. Hollanda ekibi Galatasaray ile 1-1 ve Ludogorets ile de 2-2 berabere kaldı. AZ Alkmaar, topladığı 11 puan ve averajla ligi 19. sırada tamamladı.



AZ Alkmaar, Hollanda Ligi'nde bu sezon 10 galibiyet, 4 beraberlik, 6 mağlubiyetle aldığı 34 puan ve averajla 6. sırada yer alıyor. Hollanda takımını, Belçikalı teknik direktör Maarten Martens çalıştırıyor. AZ Alkmaar maçlarını ise Alkmaar şehrinde yer alan 19 bin 478 kişilik kapasitesi olan AFAS Stadyumu'nda oynuyor.



Hollanda ekibinde İrlandalı futbolcu Troy Parrot, bu sezon attığı 13 golle, takımının en golcü futbolcusu olarak yer alıyor.

İHA/DHA