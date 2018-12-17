Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturdu. Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbadan kuraya girdi.

GALATASARAY VE FENERBAHÇE SON 16'DA EŞLEŞEBİLİR

Galatasaray ve Fenerbahçe, son 32 turunu geçmeleri halinde son 16 turunda birbirine rakip olabilecek.

Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb

Club Brugge - Salzburg

Rapid Wien - Inter

Slavia Praha - Genk

Krasnodar - Bayer Leverkusen

Zürich - Napoli

Malmö - Chelsea

Shakhtar Donetsk - Frankfurt

Celtic - Valencia

Rennes - Real Betis

Olympiacos - Dinamo Kiev

Lazio - Sevilla

**FENERBAHÇE - Zenit

Sporting CP - Villarreal

BATE - Arsenal

GALATASARAY - Benfica

