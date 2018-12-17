Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakipleri belli oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi dört takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturdu. Galatasaray ve Fenerbahçe ise seribaşı olmayan takımlardan oluşan ikinci torbadan kuraya girdi.
GALATASARAY VE FENERBAHÇE SON 16'DA EŞLEŞEBİLİR
Galatasaray ve Fenerbahçe, son 32 turunu geçmeleri halinde son 16 turunda birbirine rakip olabilecek.
Viktoria Plzen - Dinamo Zagreb
Club Brugge - Salzburg
Rapid Wien - Inter
Slavia Praha - Genk
Krasnodar - Bayer Leverkusen
Zürich - Napoli
Malmö - Chelsea
Shakhtar Donetsk - Frankfurt
Celtic - Valencia
Rennes - Real Betis
Olympiacos - Dinamo Kiev
Lazio - Sevilla
**FENERBAHÇE - Zenit
Sporting CP - Villarreal
BATE - Arsenal
GALATASARAY - Benfica