Galatasaray'a İsveç'te soğuk duş !

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nun ilk maçında Galatasaray, deplasmanda Östersunds’a konuk oldu. Jamtkraft Arena’daki mücadeleyi temsilcimiz 2-0 kaybetti.

Eskisiz bir oyun sergileyen Galatasaray’da yeni transferlerden Maicon ile Gomis ilk 11’de sahaya çıktı. İlk yarısı golsüz geçilen karşılaşmada Östersunds 68. dakikada Ghodds’un golüyle 1-0 öne geçti.

Galatasaray geride kalan dakikalarda gol arasa da girdiği 3 pozisyonda aradığını bulamadı. 68’de Eren, Gomis’in yerine; 87’de Emrah Başsan, maç boyu etkisiz olan Sinan’ın yerine oyuna dahil oldu.

Galatasaray’ın gecesini kabusa çeviren golü ise 90+2’de Hopcutt attı! Östersunds bu golle rövanş için büyük avantaj yakalarken, son dakikada gol yiyen Galatasaray ise işi zora soktu!

Galatasaray, Östersunds ile rövanşta 20 Temmuz Perşembe günü Türk Telekom Stadyumu’nda karşılaşacak.



İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Östersund: 2 - Galatasaray: 0

90'GOL!! Jamie Hopcutt ile Östersund farkı 2'ye çıkarıyor.

88'Östersund takımında oyuncu değişikliği; Ken Sema oyundan çıkarken Gabriel Somi oyuna giren isim.

87'Galatasaray takımında oyuncu değişikliği; Sinan Gümüş oyundan çıkarken Emrah Başsan oyuna giren isim.

87'Galatasaray takımında Selçuk İnan faul yapıyor.

87'Galatasaray takımından Yasin Öztekin tarafından çekilen şut kaleci tarafından kurtarılıyor.

86'Rakip ceza sahası önünden Yasin Öztekin ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

85'Galatasaray takımından Selçuk İnan sağ kanatta çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

82'Selçuk İnan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

82'Galatasaray takımı korner kullanacak.

81'Östersund takımında oyuncu değişikliği; Alhaji Gero oyundan çıkarken Jamie Hopcutt oyuna giren isim.

81'Östersund takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Aly Keita.

80'Hakem, Eren Derdiyok tarafından altıpas üzerinde topa elle müdahale edildiğini işaret ediyor. Oyuna Östersund takımı başlayacak.

76'Östersund takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ronald Mukiibi çıkıyor ve yerine Douglas Bergqvist oyuna giriyor.

74'Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Tolga Ciğerci

74'Garry Rodrigues altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

72'Yasin Öztekin rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

72'Östersund takımının orta yuvarlakta kazandığı serbest vuruş için topun başına Brwa Nouri geçiyor.

68'GOL!! Saman Ghoddos Östersund takımını öne geçiren golü atıyor.

67'Bu dakikada Galatasaray takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Selçuk İnan

66'Tolga Ciğerci, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şut çekiyor, kaleci Aly Keita kurtarıyor.

66'Bafetimbi Gomis rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

60'Galatasaray takımından Bafetimbi Gomis şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

59'Galatasaray takımında, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Garry Rodrigues.

59'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Samuel Mensah – Garry Rodrigues mücadelesinde hakem Juan Munuera, Galatasaray lehine faul kararı veriyor.

59'Alhaji Gero sağ kanatta ceza sahasına girmeden şutunu çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

57'Galatasaray takımı Garry Rodrigues ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Garry Rodrigues tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

54'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Lionel Carole ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

50'Galatasaray takımından Selçuk İnan sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

50'Galatasaray takımı korner kullanacak.

49'Yasin Öztekin önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Yasin Öztekin tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

48'Galatasaray takımından Martin Linnes sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

47'Rakip ceza sahası önünde Saman Ghoddos için ofsayt bayrağı kalkıyor.

47'Galatasaray, Fernando Muslera ile ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

47'Lionel Carole, ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada Saman Ghoddos tarafından faule maruz kalıyor.

46'Galatasaray takımından Lionel Carole sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

46'Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

45'Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

45'Ceza sahası içinde topla buluşan Ken Sema, sol çaprazdan kaleye şut çekiyor, kaleci Fernando Muslera kurtarıyor.

43'Yasin Öztekin, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

41'Orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde kazanılan serbest vuruşu Östersund adına Dennis Widgren kullanacak.

41'Dennis Widgren, orta saha çizgisinin taç çizgisine yakın bölgesinde Martin Linnes tarafından faule maruz kalıyor.

41'Galatasaray takımından Yasin Öztekin sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

37'Martin Linnes rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

37'Galatasaray, Selçuk İnan ile köşe vuruşu kullanıyor.

26'Galatasaray, Fernando Muslera ile serbest vuruş kullanacak.

26'Östersund takımında Sotiris Papagiannopoulos faul yapıyor. Ceza sahası içerisinde faul yapılan oyuncu Martin Linnes.

26'Östersund takımından Ken Sema ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

26'Östersund, Ken Sema ile köşe vuruşu kullanıyor.

22'Bafetimbi Gomis altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

20'Sol kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Ken Sema ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

20'Östersund, Ken Sema ile köşe vuruşu kullanıyor.

19'Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Fernando Muslera.

18'Tolga Ciğerci, ceza sahası içinde sol çaprazda Alhaji Gero tarafından faule maruz kalıyor.

18'Östersund takımında Alhaji Gero hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

17'Östersund, Brwa Nouri ile yarı alanın ortalarında kaleye uzak mesafeden serbest vuruş kullanacak.

17'Galatasaray takımında Tolga Ciğerci hakem Juan Munuera tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

17'Galatasaray takımında Tolga Ciğerci faul yapıyor. Galatasaray yarı alanının ortalarında kaleye uzak mesafede faul yapılan oyuncu Saman Ghoddos.

14'Galatasaray takımında, orta saha çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Selçuk İnan.

14'Alhaji Gero ile Yasin Öztekin arasındaki mücadele hakem tarafından faul nedeniyle durduruluyor. Faulü yapan oyuncu Alhaji Gero.Orta yuvarlağa yakın bir bölgede Galatasaray takımı oyuna başlayacak.

9'Bu dakikada Östersund takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Tom Pettersson tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

9'Ken Sema ile Östersund takımı köşe vuruşu kullanacak.

6'Orta yuvarlağa yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Östersund adına Brwa Nouri kullanacak.

3'Ken Sema ile Östersund takımı köşe vuruşu kullanacak.

3'Dennis Widgren ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

2'Östersund takımından Saman Ghoddos sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

2'Östersund takımında, ceza sahasının çaprazından kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Saman Ghoddos.

1'Saman Ghoddos, ceza sahasının çaprazında Selçuk İnan tarafından faulle durduruluyor.

1'Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nun ilk maçında Östersunds ile Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Jamtkraft Arena’daki mücadeleyi İspanyol hakem Juan Martinez yönetiyor. Galatasaray, 20 Temmuz’da sahasında oynayacağı rövanş için avantajlı skor arıyor.

KADROLAR:

Östersunds: Keita, Mensah, Papagiannopoulos, Pettersson, Widgren, Sema, Mukiibi, Bachirou, Nouri, Ghoddos, Gero.

Galatasaray: Muslera, Linnes, Maicon, Ahmet, Carole, Selçuk, Tolga, Yasin, Garry Rodrigues, Sinan Gümüş, Gomis