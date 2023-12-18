  1. Anasayfa
  2. Spor
  3. Futbol
  4. UEFA Avrupa Ligi
  5. Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
Güncelleme:

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi bugün belli oluyor.

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile belli olacak. Kura çekimi, TV 8.5 ekranlarından ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayımlanacak.

18 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'te çekilecek olan kurada Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;

-Freiburg (Almanya)

-Marsilya (Fransa)

-Rennes (Fransa)

-Toulouse (Fransa)

-Karabağ (Azerbaycan)

-Roma (İtalya)

-Sparta Prag (Çekya)

-Sporting Lizbon (Portekiz)

Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.

Kura çekiminin ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 15 ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.

Etiketler Galatasaray şampiyonlar ligi kura galatasaray uefa avrupa ligi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Belgrad Ormanı'nda korkunç ölüm! Ateş başında yanarak can verdi Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama Telefonunuzdan acilen silmeniz gereken 17 uygulama KYK yurdunda yine asansör faciası KYK yurdunda yine asansör faciası Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Somali Cumhurbaşkanının oğlunun kuryeye çarptığı anlara dair yeni görüntü Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Kuzey Marmara Otoyolu'nda korkunç kaza Asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken ayrıntı Asgari ücret toplantısı öncesi dikkat çeken ayrıntı 18 Aralık haftası burç yorumları 18 Aralık haftası burç yorumları İstanbul'daki düğün magandaları yakalandı İstanbul'daki düğün magandaları yakalandı Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu Dünya Kulüpler Şampiyonası rüya takımında 7 Türk sporcu