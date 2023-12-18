Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oluyor
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 3. tamamlayarak yoluna Avrupa Ligi'nde devam eden temsilcimiz Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi bugün belli oluyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden Galatasaray'ın play-off turundaki rakibi İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek kura ile belli olacak. Kura çekimi, TV 8.5 ekranlarından ve UEFA'nın resmi sitesinden canlı olarak yayımlanacak.
18 Aralık Pazartesi günü saat 15:00'te çekilecek olan kurada Galatasaray'ın muhtemel rakipleri şu şekilde;
-Freiburg (Almanya)
-Marsilya (Fransa)
-Rennes (Fransa)
-Toulouse (Fransa)
-Karabağ (Azerbaycan)
-Roma (İtalya)
-Sparta Prag (Çekya)
-Sporting Lizbon (Portekiz)
Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nu üçüncü sırada tamamlayarak Avrupa Ligi play-off'larına katılmayı hak eden Galatasaray, kurada seri başı olarak yer almayacak.
Kura çekiminin ardından UEFA Avrupa Ligi play-off turu maçları 15 ve 22 Şubat tarihlerinde oynanacak.
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