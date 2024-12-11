Galatasaray'ın Malmö maçı kamp kadrosu belli oldu: 5 isim yok
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UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile karşılaşacak olan Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı.
Galatasaray, Malmö maçı kamp kadrosunu açıkladı.
Oynama lisansı bulunmayan Roland Sallai dışında Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs sakatlıkları nedeniyle kafilede yer almadı.
Sakatlıktan dönen Abdülkerim Bardakcı kadroda kendine yer buldu.
Sarı kırmızılı takımın kadrosu şöyle:
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