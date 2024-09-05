Galatasaray'ın UEFA kadrosu açıklandı: 4 isim listede yok

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi kadrosunu açıkladı. Kadroda Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu yer almadı.

Galatasaray'ın, UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edecek kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulübün bildirdiği kadroda 4 isim yer almazken bu isimler; Eyüp Aydın, Taylan Antalyalı, Alexandru Cicaldau ve Halil Dervişoğlu oldu.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

Galatasaray'da yeni transferler Victor Osimhen ve Ismail Jakobs ise kadroda yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın UEFA Avrupa Ligi kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Fernando Muslera, Günay Güvenç, Batuhan Şen

Defans: Elias Jelert, Victor Nelsson, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan

Orta saha: Lucas Torreira, Gabriel Sara, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Hakim Ziyech

Hücum: Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Dries Mertens, Michy Batshuayi, Mauro Icardi, Victor Osimhen