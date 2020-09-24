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  5. 24 Eylül 2020 22:53

Hajduk Split'i deviren Galatasaray üst tura yükseldi

Avrupa Ligi 3. tur mücadelesinde Hajduk Split'i konuk eden Galatasaray rakibini Belhanda ve Babel'in golleriyle eleyerek play-off turuna yükseldi.

Hajduk Split'i deviren Galatasaray üst tura yükseldi
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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'le karşılaştı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar 77. dakikada Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 öne geçti. 86. dakikada Ryan Babel'ın golü farkı ikiye çıkardı.

Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda play-off maçına çıkacak.
 

galatasaray , Hajduk Split
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