Hajduk Split'i deviren Galatasaray üst tura yükseldi

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UEFA Avrupa Ligi 3. Eleme Turu'nda Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'le karşılaştı.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı. Sarı-kırmızılılar 77. dakikada Younes Belhanda'nın golüyle 1-0 öne geçti. 86. dakikada Ryan Babel'ın golü farkı ikiye çıkardı.
Kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma, Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, Hollanda'nın Williem II ve İskoçya'nın Rangers ekipleri arasındaki maçı kazanan tarafla deplasmanda play-off maçına çıkacak.
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