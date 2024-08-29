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İlk kez yapılacak: UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor

İlk kez yapılacak: UEFA Avrupa ve Konferans Ligi'nde kuralar çekiliyor
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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ilk kez yapılacak lig aşaması kuraları yarın çekilecek.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci ve üçüncü organizasyonu UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek. Yeni formatıyla ilk kez düzenlenecek Avrupa Ligi'nin kurası TSİ 14.00, Konferans Ligi'nin kura çekimi ise TSİ 15.30'da başlayacak.

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yanı sıra play-off turunu geçmesi halinde Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde, RAMS Başakşehir ve play-off'larda tur atlaması durumunda Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde rakipleri belli olacak.

İlk maçta İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kalan Beşiktaş, rakibine elenmesi halinde yoluna Konferans Ligi'nde devam edecek. İlk maçta İsviçre temsilcisi St. Gallen ile 0-0 berabere kalan Trabzonspor ise elendiği takdirde Avrupa defterini kapatacak.

TURNUVA FORMATLARI

UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi, bu sezondan itibaren klasik grup formatı yerine 36'şar takımın katılımıyla lig usulüyle düzenlenecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8'er rakiple karşılaşacak. Konferans Ligi'nde ise her ekip, 3'ü içeride, 3'ü dışarıda olmak üzere 6'şar rakiple mücadele edecek. Takımlar, iki turnuvada da 4 torbadan ikişer ekiple eşleşecek.

İki turnuvada da ilk 8'e giren takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Liglerde 9-24. sırayı alan ekipler ise play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak. Play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.

İlk maçların 25-26 Eylül'de oynanacağı Avrupa Ligi'nin final karşılaşması, 21 Mayıs 2025'te İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak.

Konferans Ligi mücadelesi ise 3 Ekim'deki maçlarla başlayacak. Turnuvanın finali, 28 Mayıs 2025'te Polonya'nın Wroclaw şehriyle aynı adı taşıyan statta oynanacak.

Etiketler UEFA avrupa ligi kuralar Konferans Ligi
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