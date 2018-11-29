Krasnodar 2 - 1 Akhisarspor

KRASNODAR 2 - 1 AKHİSARSPOR

STAT: Krasnodar

HAKEMLER: Ivaylo Stoyanov, Ivo Kolev, Georgi Doynov (Bulgaristan)

KRASNODAR: Safonov, Petrov, Martynovich, Spajic, Ramirez, Gazinski, Kabore, Cueva (Dk. 70 Suleymanov), Wanderson, Ari (Dk. 72 Pereyra), Stotski (Dk.46 Ignatyev)

AKHİSARSPOR: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Sissoko, Güray Vural, Vrsajevic, Aykut Çeviker (Dk. 72 Eray Ataseven), Serginho (Dk. 84 Kadir Keleş), Regattin, Manu (Dk. 42 Onur Ayık), Helder Barbosa

GOLLER: Dk. 24 Serginho (Akhisarspor), Dk. 48 Gazinski, Dk. 57 Ari (Krasnodar)

SARI KARTLAR: Dk. 19 Stotski, Dk. 37 Ari (Krasnodar), Dk. 40 Sissoko, Dk. 68 Serginho, Dk. 90 Güray Vural (Akhisarspor)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 6: Wanderson'un yerden sert şutunda kaleci Lukac, topu kornere tokatladı.

DAKİKA 24: Akhisarspor, soldan kazandığı korner atışında golü buldu. Güray Vural'ın kullandığı korner atışında ön direkte Helder Barbosa'nın kafayla aşırttığı topu önünde bulan Serginho'nun bekletmeden şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1

DAKİKA 25: Rakip savunmanın hatasında topu alan Manu, ceza alanı içine girdiği anda yerden sert vurdu ancak kaleci meşin yuvarlağı kontrol etti.

DAKİKA 38: Stotski'nin soldan ortasında Akhisarspor ceza alanı içinde kafalardan seken topla buluşan Petrov'un şık vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp oyun alanına döndü. Akhisarspor, daha sonra tehlikeyi uzaklaştırdı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

DAKİKA 48: Petrov'un sağdan ortasında altıpasta topla buluşan Gazinski, meşin yuvarlağı kafayla filelere gönderdi: 1-1

DAKİKA 57: Akhisarspor geriye düştü. Krasnodar, ceza yayı içinde topla buluşan Ari'nin aşırtma vuruşunda topun filelerle bir kez daha buluşmasıyla 2-1 öne geçti.

DAKİKA 84: Vrsajevic'in sağdan ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Onur Ataseven'in gelişine sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

