LASK Linz - Beşiktaş CANLI: 2-0

1' Karşılaşma düşük bir tempoda başladı. Beşiktaş ilk dakikalarda topa daha fazla hakim olmaya çalışan taraf.
UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki temsilcimiz Beşiktaş rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geliyor.
Linzer Stadı'ndaki karşılaşmayı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetiyor. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic.
İLK 11'LER
LASK LINZ: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Sa, Tetteh
BEŞİKTAŞ: Tolga – Adriano, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin
85'Hava topu mücadelesinde Christian Ramsebner'e faul yapan Alvaro Negredo, sarı kart görüyor.
82'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Alvaro Negredo'ya sert müdahalede bulunan Thomas Goiginger, sarı kart görüyor.
79'LASK Linz takımı karşılaşmadaki ikinci oyuncu değişikliği hakkını Samuel Tetteh'in yerine Florian Jamnig'i oyuna alarak kullanıyor.
78'Ryan Babel'in yerden pasına sağ kanatta hareketlenen Jeremain Lens için ofsayt bayrağı kalkıyor.
73'Sol kanattan kazandığımız köşe vuruşunda topun başına Ricardo Quaresma geçiyor. Quaresma'nın ortasını LASK Linz savunması uzaklaştırıyor.
72'Aynı dakika içinde Gökhan Gönül, Tolgay Arslan'ın yerine karşılaşmaya dahil oluyor.
72'Bu dakikada iki oyuncu değişikliği birden yapıyoruz. Cyle Larin oyundan çıkarken yerine Alvaro Negredo giriyor.
71'Sağ kanatta topla buluşan Thomas Goiginger, ceza sahası içerisine girdikten sonra şutunu çekiyor ancak bu şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.
69'Dominik Frieser, gol sevinci sırasında formasını çıkardığı için sarı kart görüyor.
68'GOL! LASK Linz, Dominik Frieser'in attığı golle skoru 2-0 yapıyor. Thomas Goiginger'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Samuel Tetteh'in çektiği şut kalecimiz Tolga Zengin'den dönüp altıpas çizgisi üzerinde bulunan Dominik Frieser'e geliyor. Dominik Frieser'in gelişine çektiği şut ağlarımızla buluşuyor.
66'LASK Linz takımı bu dakikada karşılaşmadaki ilk oyuncu değişikliği hakkını kullanıyor. Joao Victor oyundan çıkarken yerine Dominik Frieser giriyor.
64'LASK Linz yarı alanının ilk metrelerinde sol kanatta Ricardo Quaresma'ya sert müdahalede bulunan Reinhold Ranftl, sarı kart görüyor.
61'Ryan Babel'in pası ile sağ kanatta topla buluşan Adriano'nun ortası herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.
59'Ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Joao Victor'un ortasına arka direkte Samuel Tetteh dokunamıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.
55'Ricardo Quaresma'nın ceza sahası yayının hemen dışından çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.
53'Enzo Roco'nun uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında sol çaprazda buluşan Joao Victor'un çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.
50'Reinhold Ranftl'ın uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası yayı içerisinde buluşan Tolgay Arslan'ın gelişine çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.
49'Caner Erkin'in pası ile sol kanatta topla buluşan Jeremain Lens, son çizgiden ortasını yapıyor ancak bu orta kaleci Alexander Schlager'de kalıyor.
46'İkinci yarıya oyuncu değişikliği yaparak başlıyoruz. Oğuzhan Özyakup oyundan çıkarken yerine Ricardo Quaresma giriyor.
46'İkinci yarı LASK Linzli futbolcuların santra vuruşu ile başlıyor.
45'Nikola Dabanovic'in düdüğü ile karşılaşmanın ilk yarısı LASK Linz'in 1-0 üstünlüğü ile sona eriyor.
45'Jeremain Lens'in yerden pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Tolgay Arslan'ın çektiği şut savunmadan dönüyor.
45'Peter Michorl'un ara pası ile ceza sahasının hemen içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Reinhold Ranftl'ın yerden çektiği şut az farkla yandan dışarı çıkıyor.
44'Beşiktaş yarı alanının ilk metrelerinde Peter Michorl'a sert müdahelede bulunan Gary Medel, sarı kart görüyor.
42'LASK Linz'in attığı golde asisti yapan isim Samuel Tetteh oluyor.
42'GOL! LASK Linz, Joao Victor'un attığı golle 1-0 öne geçiyor. Hızlı gelişen LASK Linz atağında Samuel Tetteh'in pası ile ceza sahası içerisinde sağ çaprazda buluşan Joao Victor, topu soluna çektikten sonra şutunu çekiyor, bu şut kaleci Tolga Zengin'in sağından ağlarla buluşuyor.
41'Maximilian Ullmann'ın Cyle Larin'e yaptığı faulün ardından sağ kanattan, son çizgiye yakın bir noktadan kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geçiyor. Caner Erkin'in ortası kaleci Alexander Schlager'de kalıyor.
35'Ryan Babel'in pası ile sol kanattan ceza sahası içerisine giren Cyle Larin, son çizgiye indikten sonra yerden pasını Jeremain Lens'e çıkartmak istiyor ancak son anda araya giren LASK Linz savunması tehlikeyi uzaklaştırıyor.
30'Adriano'nun Joao Victor'a yaptığı faulün ardından sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Peter Michorl geçiyor. Peter Michorl'un ortası kalecimiz Tolga Zengin'de kalıyor.
28'Samuel Tetteh'in ceza sahası yayının hemen dışından sağ çaprazdan çektiği şut farklı şekilde yandan dışarı çıkıyor.
27'Sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına Thomas Goiginger geçiyor. Thomas Goiginger'in ortasını savunmamız kafayla uzaklaştırıyor.
22'Ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Jeremain Lens'in çektiği şut savunmadan sekip taca çıkıyor.
21'Oğuzhan Özyakup'un pası ile sol kanatta topla buluşan Ryan Babel'in ortasını Christian Ramsebner kafayla uzaklaştırıyor.
19'Enzo Roco'nun havadan gönderdiği pasa sağ kanatta hareketlenen Jeremain Lens için ofsayt bayrağı kalkıyor.
17'Adriano'nun pası ile sol kanatta topla buluşan Caner Erkin'in ortası Cyle Larin'den sekip kaleci Alexander Schlager'de kalıyor.
14'Sol kanattan Caner Erkin'in yaptığı orta herkesi aşıyor ve top oyun alanının dışına çıkıyor.
11'Emanuel Pogatetz ile girdiği hava topu mücadelesinde yerde kalan Cyle Larin, kısa süreli bir sakatlık yaşıyor.
7'Jeremain Lens, Maximilian Ullmann'a faul yapıyor.
3'Gary Medel, Reinhold Ranftl'e sert müdahalede bulunuyor.