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  5. 16 Ağustos 2018 20:10

LASK Linz - Beşiktaş / Maç öncesi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Beşiktaş, ilk maçta 1-0 yendiği LASK Linz ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

LASK Linz - Beşiktaş / Maç öncesi
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UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki temsilcimiz Beşiktaş rövanş maçında Avusturya temsilcisi LASK Linz ile karşı karşıya geliyor.

Linzer Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetiyor. Dabanovic'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jovica Tatar ile Aleksandar Djikanovic yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakeme ise Vojin Vojinovic.

İLK 11'LER

LASK LINZ: Schlager, Ramsebner, Trauner, Pogatetz, Ranftl, Holland, Michorl, Ullmann, Goiginger, Sa, Tetteh

BEŞİKTAŞ: Tolga – Adriano, Pepe, Roco, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Larin

LASK Linz , UEFA Avrupa Ligi , Beşiktaş
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