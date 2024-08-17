Lugano - Beşiktaş maçınının hakemi belli oldu
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi play-off turunda deplasmanda karşılaşacağı Lugano maçını Danimarkalı hakem Morten Krogh yönetecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, 22 Ağustos Perşembe günü deplasmanda İsviçre temsilcisi Lugano ile karşılaşacak. Thun Arena'da oynanacak mücadelenin hakemleri de belli oldu.
Zorlu karşılaşmada Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh düdük çalacak.
Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yapacak.
Müsabakanın dördüncü hakemi Mikkel Redder olacak. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Rob Dieperink VAR, aynı ülkeden Erwin Blank ise AVAR'da görev alacak.
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