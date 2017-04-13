CANLI MAÇ LYON - BEŞİKTAŞ / DEV MAÇTA KADROLAR AÇIKLANDI
Galatasaray'dan Nuri Şahin bombası !
Advocaat 3 isme hayran kaldı
Sneijder'in yeni takımı Los Angeles Galaxy
İşte Ersun Yanal'ın istediği yıldız !
İşte Ersun Yanal'ın istediği yıldız !
Fernando Muslera'ya büyük onur !
Fernando Muslera'ya büyük onur !
Sarı Melekler final aşkına sahada !
Sarı Melekler final aşkına sahada !
Stephen Curry'den şok açıklama ! Gerçek ismi...
Stephen Curry'den şok açıklama ! Gerçek ismi...
Lyon'da Beşiktaş coşkusu
Lyon'da Beşiktaş coşkusu
Okan Buruk'a bir kötü haber daha !
Okan Buruk'a bir kötü haber daha !
PFDK cezayı kesti ! Beşiktaş ve Trabzonspor...
PFDK cezayı kesti ! Beşiktaş ve Trabzonspor...
Dursun Özbek yönetimi böyle çöktü
Dursun Özbek yönetimi böyle çöktü
  1. 13 Nisan 2017 20:56

Lyon - Beşiktaş / Maç öncesi

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Beşiktaş, çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşıyor.

Lyon - Beşiktaş / Maç öncesi
A+ A-

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Lyon’a konuk oluyor. Başlama saati 22:05 olan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Mateu Lahoz yönetiyor.

BEŞİKTAŞ’TA İKİ EKSİK

Şenol Güneş’in ekibinde cezalı olan Vincent Aboubakar ve sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş Fransa’dan olumlu bir sonuç alarak tur işini Vodafone Arena’da bitirmek amacında.

Kadrolar:

Lyon: Lopes, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Adriano, Talisca, Babel, Cenk

lyon , uefa , beşiktaş , uefa avrupa ligi , avrupa ligi fikstür , avrupa ligi