Lyon - Beşiktaş / Maç öncesi

UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, deplasmanda Lyon’a konuk oluyor. Başlama saati 22:05 olan mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu’ndan Mateu Lahoz yönetiyor.

BEŞİKTAŞ’TA İKİ EKSİK

Şenol Güneş’in ekibinde cezalı olan Vincent Aboubakar ve sakatlığı bulunan Ricardo Quaresma dışında eksik bulunmuyor. Beşiktaş Fransa’dan olumlu bir sonuç alarak tur işini Vodafone Arena’da bitirmek amacında.

Kadrolar:

Lyon: Lopes, Mammana, Diakhaby, Morel, Rafael, Tousart, Tolisso, Fekir, Valbeuena, Lacazette, Ghezzal

Beşiktaş: Fabri, Gökhan, Marcelo, Mitrovic, Tosic, Atiba, Oğuzhan, Adriano, Talisca, Babel, Cenk