Lyon - Beşiktaş maçı hangi kanalda, saat kaçta ?

Olympique Lyon ile Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu ilk maçında bu akşam kıyasıya mücadele edecek. Siyah beyazlı ekip Süper Lig’de liderliğini sürdürürken, Lyon evinde Lorient’e 4-1 mağlup oldu.

Beşiktaşlı taraftarların ve futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği Lyon Beşiktaş karşılaşması için geri sayım devam ediyor. UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final Turu ilk maçında Beşiktaş, Olmpique Lyon ile karşılaşıyor. Spor Toto Süper Lig’de Trabzonspor’u deplasmanda 4-3 yenerek liderliğini sürdüren siyah beyazlılarda gözler UEFA Avrupa Ligi’ndeki Olympique Lyon maçına çevrildi. Lyon ise kendi evinde konuk ettiği Lorient’e 4-1 mağlup oldu. Siyah beyazlı ekip, Lyon’u geçerek final yolunu açmak ve Stockholm yürüyüşüne devam etmek için mücadele edecek.

LYON BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lyon Stadı’nda bu akşam saat TSİ 22.05’te başlayacak mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Karşılaşma, İspanyol hakem Antonio Mateu Lahoz tarafından yönetilecek.

MUHTEMEL İLK 11’LER:

Olympique Lyon: Lopes- Rafael, Mbiwa, Diakhaby, Morel - Tousart, Tolisso - Ghezzal, Fekir, Valbuena - Lacazette

Beşiktaş: Fabri- Gökhan G., Marcelo, Mitrovic, Tosic - Atiba, Oğuzhan - Babel, Talisca, Adriano - Cenk

ABOUBAKAR VE QUARESMA’NIN YOKLUĞU TAKIMI ETKİLEYECEK

Beşiktaş’ta Lyon karşılaşması öncesi 2 futbolcunun yokluğu oldukça büyük sıkıntı yaratacak. Olympiakos maçında kırmızı kart görüp 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar sadece bu maçta değil rövanşta ve eğer çıkılırsa yarı finalin ilk maçında da forma giyemeyecek. Afrika Kupası’ndan döndükten sonra neredeyse oynadığı her maçta gol atan ve taraftar ile arasındaki buzları da eritmeyi başaran Aboubakar, Olympiakos maçında gördüğü kırmızı kart ve aldığı 3 maç ceza ile takımın eksik kalmasına yol açtı.

Cenk Tosun’u forvet oynatacak olan teknik direktör Şenol Güneş, sadece tek oyuncunun olmayacağını hesap ediyordu. Fakat, Trabzonspor maçında sakatlanan Quaresma’nın henüz iyileşmemesi de tecrübeli hocayı bir hayli sıkıntıya sokacak gibi duruyor. Quaresma olmadığı zamanlarda kanat oynama özelliği de bulunan Aboubakar’ı sağ tarafta oynatan Güneş, iki futbolcunun da olmaması üzerine bu bölgede ‘zorunlu’ oyuncu oynatacak.

İSPANYOL HAKEM

Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransız temsilcisi Olympique Lyon ile yapacağı ilk maç için İspanya Futbol Federasyonundan hakem Antonio Mateu Lahoz görevlendirildi. UEFA’dan yapılan açıklamaya göre, Lahoz’un yardımcılıklarını Javier Rodriguez ve Pau Cebrian Devis üstlenecek. Teodoro Sobrino’nun dördüncü hakem olacağı mücadelede Carlos Gomez ile Jesus Gil Manzano ilave yardımcı hakem olarak görev alacak.

TALİSCA VE CENK’TEN FRİKİK ŞOVU

Beşiktaş’ın Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca ile golcü oyuncusu Cenk Tosun, antrenmanda attıkları frikik golleriyle dikkati çekti.

Çift kale maç sırasında takımdan ayrılan Talisca, Cenk Tosun, Oğuzhan Özyakup, Vincent Aboubakar, Gökhan Gönül ve Marcelo, serbest vuruş çalışması yaptı.

Talisca, arka arkaya attığı şık frikik golleriyle ön plana çıkarken, Cenk Tosun da isabetli şutlarıyla kalecilere zor anlar yaşattı.

BEŞİKTAŞ, YARI FİNAL İÇİN AVANTAJ PEŞİNDE

Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki tarihi maçlarından birini bu akşam yapacak. UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek finale kadar çıkmayı başaran siyah-beyazlı takım, yarı finale yükselme yolunda avantaj sağlamak için Fransa’nın Olympique Lyon takımının karşısına çıkacak.

3 OYUNCU CEZA SINIRINDA

Çeyrek final ilk maç öncesi iki takımda da kart sınırında oyuncular bulunuyor. Beşiktaş’ta oynamaları halinde Marcelo Guedes, Oğuzhan Özyakup ve Caner Erkin yarın kart görmeleri durumunda rövanş mücadelesinde cezalı duruma düşecek. Fransa temsilcisinde ise Maxwel Cornet, Sergi Darder, Rafael ile Lucas Tousart, kart sınırında yer alıyor.

AVRUPA KUPALARINDA 195. MAÇ

UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Fransa’nın Olympique Lyon takımına konuk olacak Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 195. mücadelesine çıkacak. Siyah-beyazlılar, Avrupa kupalarında geride kalan 194 maçtan 72’sini kazandı, 80’ini yitirdi, 42’sinde de berabere kaldı.

Avrupa arenasındaki 194 karşılaşmada rakip fileleri 250 kez havalandıran siyah-beyazlılar, kalesinde ise 278 gol gördü.