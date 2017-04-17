Lyon - Beşiktaş maçı için gözler UEFA'da

Saha kapatma’ almayacağı belirtilen Beşiktaş’a 90-120 bin euro arası para cezası gelmesi bekleniyor. Disiplin Kurulu’nun ev sahibi Lyon’a da ağır bir fatura çıkaracağı ifade edildi.

UEFA Disiplin Kurulu'nun Lyon-Beşiktaş maçında yaşanan olaylarla ilgili kararını bugün açıklaması bekleniyor. Fransa'daki karşılaşmanın ardından ev sahibi Lyon; 'meşale yakmak, merdiven işgali, yetersiz organizasyon ve taraftarların sahaya girmesi' suçlaması ile; Beşiktaş ise 'meşale yakmak, sahaya yabancı madde atmak ve tribün olayları' nedenleriyle disiplin kuruluna sevk edilmişti. Uzmanlar, Beşiktaş'a 'saha kapatma' beklemezken, para cezası geleceğini dile getiriyor.

CEZA EN AZ YÜZDE 50 KATLANACAK

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Devler Ligi'nde deplasmanda Dinamo Kiev ile oynadığı maçta da benzer suçtan 60 bin euro para cezası almıştı. Aynı fiilin tekrarı nedeniyle Beşiktaş'a verilecek para cezasının yüzde 50 ya da 100 oranında katlanması bekleniyor. Bu takdirde Kartal en az 90 ya da 120 bin euro para cezası alacak. Ev sahibi sorumluluğu nedeniyle Lyon Kulübü'nün de UEFA tarafından ağır bir cezaya çarptırılacağı bildirildi.