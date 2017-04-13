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  1. 13 Nisan 2017 14:46

Lyon'dan Beşiktaş'a dostluk yemeği

Lyon Başkanı Jean-Michel Aulas ve yönetim kurulu üyeleri, Beşiktaş'a dostluk yemeği verdi.

Lyon'dan Beşiktaş'a dostluk yemeği
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UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final ilk maçında Lyon ile deplasmanda oynayacak olan Beşiktaş'a Fransız kulübü jest yaptı. Lyon Kulübü Başkanı Jean-Michel Aulas ve yönetim kurulu üyeleri, siyah-beyazlılara dostluk yemeği verdi. Yemekte Beşiktaş'ı Genel Sekreter Ahmet Ürkmezgil, Kartal Yuvaları'ndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Mican ile Pazarlama ve Sponsorluklardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Umut Kutlu temsil etti.

UEFA Delgesi Jean-Paul Mievis'in de yer aldığı yemekte; Fransa Futbol Federasyonu, Fransa Ligi ve Lyon şehri yetkililerinden de katılım oldu. Dünyaca tanınan Paul Bocuse restoranında gerçekleştirilen yemekte plaketler verilirken, karşılıklı olarak iyi dilekler paylaşıldı.

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lyon , UEFA Avrupa Ligi , beşiktaş