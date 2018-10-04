Malmö : 1 - Beşiktaş : 0 (Canlı)

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 2. maçında temsilcimiz Beşiktaş deplasmanda İsveç'in Malmö takımı ile karşı karşıya geliyor. Yeni Malmö Stadyumu'nda oynanan ve beIN SPORTS HD1 kanalından canlı yayınlanan mücadeleyi Makedon hakem Aleksandar Stavrev yönetiyor. Grubun ilk maçlarında Beşiktaş sahasında Sarpsborg'u 3-1 yenmiş, Malmö ise deplasmanda Genk'e 2-0 mağlup olmuştu.

15. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Lens, Caner Erkin'in pasında sol kanatta topla buluştu. Rakip oyuncuyu geçtikten sonra ceza sahasına giren Lens'in altıpas önünde dar açından yaptığı vuruşta kaleci Dahlin, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

24. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Ani gelişen atakta orta sahada topla buluşan Ljajic, pasını ceza sahasına hareketlenen Vagner Love'a gönderdi. Love, savunma oyuncusundan da seken topa ceza sahası içinde ayağının ucuyla dokunsa da meşin yuvarlağı kaleci Dahlin kontrol etti.

Kalan dakikalarda iki takım da yakaladığı pozisyonları değerlendiremedi ve maçın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Hakemler: Aleksandar Stavrev, Marjan Kirovski, Dejan Kostadinov (Makedonya)

Malmö: Johan Dahlin, Andreas Vindheim, Lasse Nielsen, Rasmus Bengtsson, Behrang Safari, Oscar Lewicki, Fouad Bachirou, Anders Christiansen, Sören Rieks, Markus Rosenberg, Arnor Traustason

Teknik Direktör: Uwe Rösler

Beşiktaş: Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe Lima, Domagoj Vida, Caner Erkin, Gary Medel, Adem Ljajic, Necip Uysal, Gökhan Töre, Jeremain Lens, Vagner Love

Teknik Direktör: Şenol Güneş

Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ikinci hafta maçında İsveç'in Malmö ekibine konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, son oynadıkları karşılaşmaya göre ilk 11'de 4 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekip, sahasında Norveç'in Sarpsborg takımını 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yaptığı Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda Malmö ile karşılaştı.

Teknik direktör Şenol Güneş, müsabakada Loris Karius, Gökhan Gönül, Pepe, Domagoj Vida, Caner Erkin, Gary Medel, Adem Ljajic, Necip Uysal, Gökhan Töre, Vagner Love ve Jeremain Lens ilk 11'ini sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı takımda Utku Yuvakuran, Ricardo Quaresma, Ryan Babel, Oğuzhan Özyakup, Enzo Roco, Tolgay Arslan ve Cyle Larin ise yedekler arasında yer aldı.

Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de 2-0 kazandığı Kayserispor maçına ilk 11'de çıkan Oğuzhan, Quaresma ve Babel, Malmö karşısında yedek soyundu. UEFA'ya bildirilen listede bulunmayan Atiba Hutchinson da maç kadrosunda yer almadı.

Güneş, bu futbolcuların yerine Caner, Necip, Gökhan Töre ve Lens'e şans verdi.

Adriano yine kadroda yok

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan Adriano Correia, Malmö maçının kadrosunda yer alamadı.

Dizindeki sakatlığı henüz geçmeyen Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ve Kayserispor maçlarının ardından Malmö karşısında da takımını yalnız bıraktı.

Siyah-beyazlılarda kaleci Tolga Zengin de sakatlığı nedeniyle İsveç'e götürülmedi.

Maç öncesinde dostluk yemeği

Karşılaşma öncesinde iki takımın yöneticileri dostluk yemeğinde bir araya geldi.

Malmö Kulübü CEO'su Niclas Carlnen tarafından verilen yemeğe, Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Serdar Adalı ile yönetim kurulu üyesi Melih Aydoğdu'nun yanı sıra Malmö Belediye Başkanı Kent Andersson da katıldı.

Caner Erkin'e doğum günü kutlaması

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin'in 30. yaş günü, karşılaşma öncesinde kutlandı. Milli futbolcu için siyah-beyazlıların kamp yaptığı otelde pasta kesildi.