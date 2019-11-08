Manchester United 3 - 0 Partizan

UEFA Avrupa Ligi L Grubu 4. maç gününde Manchester United ile Partizan karşı karşıya geldi. Old Trafford'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester United, 3-0'lık skorla kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mason Greenwood, 33. dakikada Anthony Martial ve 49. dakikada Marcus Rashford attı.

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Bu sonucun ardından Manchester United, puanını 10'a yükseltti ve gruptan çıkmayı garantiledi. Partizan ise 4 puanda kaldı.

Grubun 5. maç gününde Manchester United, Astana'ya konuk olacak. Partizan ise AZ ile Alkmaar deplasmanına gidecek.

