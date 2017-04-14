Emre Mor Antalyaspor ile söz kesti
Lyon Başkanı Aulas’dan skandal açıklama
Fabri Beşiktaş'ı yaktı !
''CAS da bizi akladı mücadelemiz sürecek''
''CAS da bizi akladı mücadelemiz sürecek''
Yıldız futbolcu UEFA'da haftanın 11'ine seçildi
Yıldız futbolcu UEFA'da haftanın 11'ine seçildi
Mustafa Denizli şampiyonluk için rakam verdi !
Mustafa Denizli şampiyonluk için rakam verdi !
Beşiktaşlı yıldız haftanın futbolcusuna aday !
Beşiktaşlı yıldız haftanın futbolcusuna aday !
Sow gözden düştü ! Fenerbahçe gönderebilir...
Sow gözden düştü ! Fenerbahçe gönderebilir...
TRT spikeri 'Ermeni' lafı için özür diledi !
TRT spikeri 'Ermeni' lafı için özür diledi !
''Şunu itiraf etmeliyim ki, Fenerbahçe...''
''Şunu itiraf etmeliyim ki, Fenerbahçe...''
Atiba'dan Fabri itirafı: ''Benim yüzümden...''
Atiba'dan Fabri itirafı: ''Benim yüzümden...''
  1. 14 Nisan 2017 14:55

Marcelo UEFA'da haftanın 11'ine seçildi

Dün gece Lyon karşısında oynadığı futbolla alkış toplayan Marcelo, 'UEFA Haftanın en iyi 11'ine' seçildi.

Marcelo UEFA'da haftanın 11'ine seçildi
A+ A-

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final ilk karşılaşmalarının geride kalmasının ardından haftanın 11’ide şekillendi. Beşiktaş’ın deplasmanda Olimpik Lyon’a 2-1 mağlup olduğu maçta defansta gösterdiği başarılı performansla rakip forvetlere zor anlar yaşatan Brezilyalı oyuncu, kendine haftanın 11’inde yer buldu.

Haftanın 11’inde yer alan oyuncular şöyle:

“Fahrmaan (Schalke 04), Marcelo (Beşiktaş), Mbodji (Anderlecht), Morel (Olimpik Lyon), Younes (Ajax), Tolisso (Olimpik Lyon), Dendoncker (Anderlecht), Van de Beek (Ajax), Guidetti (Celta Vigo), Klassen (Ajax), Aspas (Celta Vigo)”

lyon , beşiktaş , marcelo , uefa haftanın 11 i