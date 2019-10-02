Marco Rose: Başakşehir'den puan almak istiyoruz

Borussia Mönchengladbach, UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Bu müsabaka öncesi Alman ekibinin teknik patronu Marco Rose ve tecrübeli futbolcu Oscar Wendt, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"DAHA BASKILI OYNAYACAĞIZ"

Hem kendilerinin hem de Başakşehir’in grupta oynadığı ilk müsabakaların bir hazırlık maçı niteliğinde geçtiğini dile getiren Rose, “Bu maç biraz daha baskılı oynayacağız. Her iki takım için de kaliteli bir maç diliyoruz. 4-3-3 şeklinde oynamayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

"KADROYU KORUYACAĞIZ"

Bundelisga’da son maçlarda sahaya çıktığı 11’i yarınki mücadelede de kullanıp kullanmayacağı yönünde gelen bir soruya deneyimli teknik adam, “İki tane başarılı maçımız oldu. Bu kadroyu koruyacağız. Hoffenheim’daki başarımız aşikar. Aynı o şekilde yine bir hazırlığımız oldu. Cumartesi ve pazar günü için de kendimizi ona göre hazırlayacağız” diye cevap verdi.

"RAFFAEL'İ DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Hoffenheim müsabakasında oyuna sonradan dahil olan Raffael’i, Başakşehir karşısında belirli bir süre de olsa mutlaka değerlendireceklerini söyleyen Rose, “Çok kabiliyetli ve formunda. Hiçbir zaman itiraz etmiyor ve her şeyi iyi bir şekilde sahaya yansıtıyor. Onu değerlendireceğiz ve bunu başarılı bir şekilde sahada göstereceğinden eminim” açıklamasında bulundu.

Marco Rose, ayrıca uzun süren sakatlığının ardından yarınki mücadelede kadroda olacak Mamadou Doucoure ile alakalı ise şu ifadelere yer verdi:

“Zor bir süreç geçirdi. Genelde hep 45 dakika altında oynadı. Fakat iyileşmeye doğru gidiyor ve artık kadrodaki yerini alacak gibi duruyor.”

"PUAN ELDE ETMEK İÇİN GELDİK"

Turuncu-lacivertliler karşısında puan ya da puanlar almak istediklerini de sözlerine ekleyen 43 yaşındaki çalıştırıcı, “Grupta oynayacağımız 6 maçtan sonra ilk 2’ye girmemiz gerekiyor. Buraya da puan elde etmek için geldik. Hedefimiz tabii ki uluslararası takımlarla oynayabilmek” dedi.

WENDT: GALİBİYETLE DÖNMEK İSTİYORUZ

Tecrübeli futbolcu Oscar Wendt de hedeflerinin galibiyet olduğunun altını çizerek, “Öncelikle uluslararası bir maç olacağı için çok mutluyum. Uzun süredir böyle müsabakaları bekliyorduk. Uluslararası maçlar bizim için çok önemli. Maça çok iyi hazırlandık. Bu maçtan önce 2 galibiyet aldık. Kendimizi iyi hazırladık, yarın da daha baskılı oynayacağız ve iyi bir galibiyet elde edip buradan gitmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Avrupa Ligi J Grubu ikinci hafta maçında yarın Medipol Başakşehir'e konuk olacak Alman ekibi Borussia Mönchengladbach, hazırlıklarını tamamladı.

Maçın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, düz koşuyla başladı.

Takım halinde yapılan ısınma ve koordinasyon hareketleriyle süren idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar üzerinde duruldu.

Medipol Başakşehir ile Borussia Mönchengladbach arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 19.55'te başlayacak.

