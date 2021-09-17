Mesut Özil'in taraftara öpücüklü yanıtı olay oldu

Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, deplasmanda Frankfurt’la 1-1 berabere kaldı. Sarı-lacivertlileri 1-0 öne geçiren golü atan Mesut Özil’e Alman taraftarların bir kısmı tribünden yabancı madde attı. Dünyaca ünlü futbolcu ise taraftarların bu hareketine öpücük yollayarak karşılık verdi.

Fenerbahçe, Frankfurt deplasmanında galibiyeti son dakikalarda kaçırdı. 90+5. dakikada Pelkas kaçırdığı penaltıyla sarı-lacivertlileri 3 puanda etti. Karşılaşmaya ise Mesut Özil’in Alman tribünlerine yolladığı öpücük damga vurdu.

Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil daha önce yaptığı açıklamalarda Almanya Milli Takımı’nda uğradığı ırkçılık boyutuna varan saldırılardan bahsetmişti. Bu sebeple Alman taraftarların bir kısmı tarafından eleştirilen Mesut Özil’e Frankfurt maçında da tepki vardı. Yıldız futbolcu, sarı-lacivertlileri öne geçiren golü attıktan sonra tribünlerden yabancı maddeler atıldı. Mesut bu tepkilere tribünlere öpücük yollayarak karşılık verdi.